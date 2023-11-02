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官員詐差旅費繳回後安全下莊？ 政院：已在司法調查階段

民眾黨立委陳琬惠日前指出行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫曾不實申報差旅費，虛報公帑，今（2）日進一步指控，陳把貪污的錢繳回後便安全下莊。對此，行政院發言人林子倫表示，目前案件已在司法調查階段，如有相關違法情事，行政院也將採取必要的作為，絕不寬貸。（記者鍾麗華攝）

民眾黨立委陳琬惠日前指出行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫曾不實申報差旅費，虛報公帑，今（2）日進一步指控，陳把貪污的錢繳回後便安全下莊。對此，行政院發言人林子倫表示，目前案件已在司法調查階段，如有相關違法情事，行政院也將採取必要的作為，絕不寬貸。（記者鍾麗華攝）

2023/11/02 14:04

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揭政院官員詐差旅費繳回就安全下莊 陳琬惠籲陳建仁、賴清德說明

〔記者鍾麗華／台北報導〕民眾黨立委陳琬惠日前指出行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫曾不實申報差旅費，虛報公帑，今（2）日進一步指控，陳把貪污的錢繳回後便安全下莊。對此，行政院發言人林子倫表示，目前案件已在司法調查階段，如有相關違法情事，行政院也將採取必要的作為，絕不寬貸。

陳琬惠指出，陳錦倫於雜糧基金會執行長任內申報多次差旅費至農糧署中興辦公室，但農糧署的訪客名單上沒有陳錦倫，完全是不實申報差旅費，同時，根據後續經濟部所做的查核報告，也證實陳錦倫詐取差旅費。行政院陳建仁今年7月在國會承諾會清查辦理陳錦倫，結果等了3個多月，陳錦倫依舊穩坐中部聯合服務中心副執行長之位，她要求陳建仁出面回應。

對此，林子倫表示，目前案件已在司法調查階段，行政院尊重與支持檢調單位儘速查明真相、勿枉勿縱，如有相關違法情事，行政院也將採取必要的作為，絕不寬貸。

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