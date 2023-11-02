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新北議會綠營總質詢批官員不答詢就出去 國民黨團反斥政治作秀

綠營在備詢台上擺侯友宜立牌，市府官員見狀便拒上台答詢。（記者黃子暘攝）

綠營在備詢台上擺侯友宜立牌，市府官員見狀便拒上台答詢。（記者黃子暘攝）

2023/11/02 13:58

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會民進黨團自今（2）日起進行總質詢，在上午小組聯合質詢時拿出市長侯友宜立牌擺上備詢台，後續即便有議事主席陳鴻源裁示，局處首長也未再上備詢台，民進黨議員怒批官員藐視議會，不上台答詢就該離開議場。議會國民黨團對此表示，肯定市府團隊堅守公務員尊嚴，嚴厲譴責綠營惡意擺立牌的政治作秀。

國民黨團書記長廖先翔、副書記長江怡臻說，民進黨議員主張要市府行政中立，前行政院長蘇貞昌任內曾說官邸輔選天經地義，行政院長陳建仁和交通部事務官陳彥伯則是在幾天前公然助選民進黨籍立委，讓工程動土變造勢，「綠能你不能，完全是雙標」。

廖、江表示，民進黨團把選舉帶進議會，完全是為了拯救該黨總統參選人賴清德雪崩式民調，請賴清德「表揚」這些「努力輔選的小雞們」。

財務長王威元指出，綠營議員在開議期間爭議不斷，包括癱瘓議事、「關說」段考、罵其他議員「花瓶」、質詢爆粗口、挑釁，之前還在板橋私幼餵藥案期間造謠「餵毒」，這就是民進黨低劣的問政品質。

議員呂家愷表示，尊重民進黨的質詢行為，但也請他們到總質詢最後一天都要邏輯一致，就維持這樣對著空氣質詢2個禮拜，不要只是作秀一天而已。

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