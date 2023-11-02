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揭政院官員詐差旅費繳回就安全下莊 陳琬惠籲陳建仁、賴清德說明

陳琬惠今日指出，陳錦倫竟把貪污的錢繳回後，便安全下莊，要求行政院長陳建仁與民進黨主席賴清德出面說明。（陳琬惠國會辦公室提供）

陳琬惠今日指出，陳錦倫竟把貪污的錢繳回後，便安全下莊，要求行政院長陳建仁與民進黨主席賴清德出面說明。（陳琬惠國會辦公室提供）

2023/11/02 12:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨立委陳琬惠日前指出行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫曾不實申報差旅費，虛報公帑。陳琬惠今（2）日指出，陳竟把貪污的錢繳回後便安全下莊，要求行政院長陳建仁與民進黨主席賴清德出面說明。

陳琬惠表示，她於今年7月開記者會揭露，陳錦倫於雜糧基金會執行長任內申報多次差旅費至農糧署中興辦公室，但農糧署的訪客名單上沒有陳錦倫，完全是不實申報差旅費，同時，根據後續經濟部所做的查核報告，也證實陳錦倫詐取差旅費，至少有3筆出差違反程序。

陳琬惠指出，陳建仁今年7月在國會承諾會清查辦理陳錦倫，結果等了3個多月，已經被證實貪汙的陳錦倫，依舊穩坐行政院中部聯合服務中心副執行長之位，經濟部回函也僅稱，已經把不實申報的差旅費收回。

陳琬惠要求陳建仁出面回應，憑什麼行政院官員貪污不僅沒有撤換，甚至也沒有任何究責，是否是因為陳錦倫當過民進黨的民代與首長，也曾當過民進黨地方黨部的主委。陳痛批，官官相護到這種程度，實在是太過離譜！

陳琬惠也要求賴清德講清楚，綠營權貴貪污把錢繳回去就沒事，是哪門子的「清廉勤政愛鄉土」，號稱要「嚴明黨紀」的賴清德應表達立場。陳琬惠也呼籲北檢，面對如此明顯的事證，既然已立案調查，絕對不能縱放貪官。

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