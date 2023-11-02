BBC專訪 吳釗燮：台灣歷次大選中國都試圖影響

外交部長吳釗燮接受英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）廣播節目「新聞時刻」（Newshour）主持人Nuala McGovern專訪。（外交部提供）

2023/11/02 11:40

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部長吳釗燮10月31日接受英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）「新聞時刻」（Newshour）廣播節目主持人Nuala McGovern專訪，他在訪談中表示， 台灣歷次總統大選，中國都試圖影響台灣選民的投票意向，但台灣人民清楚瞭解自己必須捍衛現有的民主生活方式，不應讓中國決定台灣選舉結果。

吳釗燮首先應詢說明，去年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的意義表示，中國持續在國際上孤立台灣，阻撓台灣參與國際組織，更企圖奪取我邦交國，因此國際支持對台灣非常重要；繼裴洛西議長之後，歐洲議會副議長、捷克、立陶宛等國議長也陸續來訪。國際友人藉由來訪表達對台灣的支持，我國政府及人民都誠摯歡迎。

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吳釗燮續指出，台灣歷次總統大選，中國都試圖影響台灣選民的投票意向，但台灣人民清楚瞭解自己必須捍衛現有的民主生活方式，不應讓中國決定台灣選舉結果。如果中國干預得逞，中國恐將對其他國家如法炮製，因此所有民主國家都應對中國介入台灣大選有所警覺，並向中國表明反對其以武力改變台海現狀。

吳釗燮並表示，台灣密切關注烏克蘭情勢發展，對於烏克蘭遭到獨裁政權攻擊感同身受，俄烏戰爭的發生讓世人驚覺到中國也可能犯台。台灣從中獲得三項啟發，首先是烏國人民堅定保衛家園的決心令人感佩，其次是烏國採取的不對稱戰略值得台灣學習，最後是國際社會支持非常重要，讓受到侵略的國家人民知道他們並不孤單。

吳釗燮指出，國際社會先前對俄羅斯併吞克里米亞並無作為，導致俄羅斯食髓知味入侵烏克蘭，國際社會必須從中汲取教訓，避免類似情況再度發生。台灣也正積極與美國等理念相近國家合作，透過軍購、發展不對稱戰力、加強軍事改革及人員訓練，及自主研發軍備等，以強化自身防衛能力。

吳釗燮最後強調，國際社會應更加關注台灣在全球的重要性。台灣處在面對中國威權主義擴張的第一線，並持續受到中國各種灰色地帶戰略攻擊及滲透，若台灣陷落，其他國家安全也將面對威脅。此外，台灣海峽是世界上最繁忙的航道之一，全球約50%國際貿易貨運通過台灣海峽，台灣也是全球先進半導體晶片的主要製造地，一旦台海發生戰爭，對國際社會與經濟的影響將遠大於俄烏戰爭。台海戰爭並非一觸即發，也非不可避免，台灣需要國際社會支持，共同嚇阻中國冒進攻台。

外交部長吳釗燮呼籲民主國家支持台灣，共同嚇阻中國入侵台灣。（外交部提供）

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