「街訪、網路調查也算民調」是新規定 中選會：謠言勿以訛傳訛

中選會指出，12年前就提醒過，發布民意調查應揭露相關資訊。（中選會提供）

2023/11/01 21:24

〔記者吳書緯／台北報導〕中選會10月27日發布新聞稿指出，以街頭訪問或網路平台調查等方式進行投票意向調查就是民調，須依法載明相關事項，以免受罰，但被網路謠言指出是新規定。中選會今晚發新聞稿，以「謠言該止於智者，請勿再以訛傳訛！」為題，指出12年前就已宣導過，並非新規定。

中選會指出，10月27日依法循例發布了一則新聞稿，提醒國人「以街頭訪問或網路平臺調查等方式，將民眾有關候選人或選舉所為之意見彙計公開行為，為選罷法所稱之民意調查」係比照往例溫馨提醒民眾以避免觸法，卻有網路謠言指出此為新規定，對此再予以澄清及說明。

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中選會指出，1996年3月13日經中選會第220次委員會依法律規定決議，即指出「發布有關候選人或選舉之民意調查資料，係指將民眾有關候選人或選舉所為之意見表達，予以彙計公開之行為而言。至於其彙計之方法與公開之形式，則非所問。」且法院實務見解也強調總統選罷法、公職選罷法所稱「民意調查資料」，乃「指將民眾有關候選人或選舉所為之意見表達，予以彙計公開之行為，至其彙計之方法與公開之形式，是否合於學理上所稱『民意調查』之定義，即非所問。

不僅如此，中選會再舉例，2011年9月2日亦於中選會網站，說明了選舉期間在各該選舉公告發布之日後，政黨及任何人可否發布民意調查資料一節，亦予以清楚說明。

中選會提到，今年則因總統選罷法、公職選罷法修正，但以「選罷法」第53條來說，仍規定政黨及任何人自選舉公告發布，或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，未載明應載事項及其他各式具民意調查外觀之選舉罷免資料，於前項期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述。但參選之政黨、候選人、提議人之領銜人，或被罷免人自行推估者，不在此限；政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述前二項資料。

中選會表示，無論是依修正前之原總統選罷法、公職選罷法，或今年修正後之總統選罷法、公職選罷法之規定，彙計型態的街頭訪問或網路平台調查，如係將民眾有關候選人或選舉所為之意見表達，予以彙計公開之行為，依法律規定與司法實務見解，仍屬兩選罷法之民意調查資料。

中選會再度指出，有網路謠言指此為新規定或以前無此規定等情，中選會嚴正澄清，「諒謠言止於智者，也請國人勿再以訛傳訛」。

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