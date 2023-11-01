政治上的惡棍！ 曹興誠：中共靠「指鹿為馬」鞏固政權、製造仇恨

曹興誠直言中共從建政至今都在做和哈瑪斯一樣的事。也就是挑撥是非、製造仇恨。（圖翻攝自曹興誠YT）

2023/11/01 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突升級近期引發國際關注，聯電創辦人曹興誠今天（11/1）在其YouTube頻道「知定講堂」上架新片，談論從以哈戰爭來看利用宗教信仰的神棍，乃至利用民族情緒的政治惡棍，如何打造自己的鷹犬來挑撥是非、製造仇恨，並直言中國共產黨從建政至今都在做和哈瑪斯一樣的事。

曹興誠今天在YT頻道「知定講堂」上架的新片中直言，哈瑪斯的領袖及高層說白就是神棍，也可以說是政治上的惡棍，利用穆斯林對阿拉的虔誠信仰、巴勒斯坦人與以色列的地緣衝突來操弄、煽動仇恨，培養自己的鷹犬，進而發動戰爭。不只哈瑪斯，歷史上有太多類似情節，包括1933年至1945年德國納粹屠殺猶太人、1994年盧安達種族屠殺，胡圖族屠戮部分溫和派胡圖族人、特瓦族人以及作為少數族裔的圖西族人等。

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曹興誠表示，說到培養鷹犬，就得提到中國歷史上秦朝知名奸臣趙高「指鹿為馬」的故事，趙高藉由殺害願意站出來點出謬誤的人在內部製造恐懼，導致無人再敢有異議，全朝百官「鷹犬化」，上頭下令照做便是。雖然趙高最後下場淒慘，但「指鹿為馬」的文化、屈服暴力、不問是非的文化在中國流傳至今。

曹興誠指出，中共前領導人毛澤東就是近代趙高，他曾發動的「土地改革」，就是欺騙大眾地主有多罪大惡極，操弄農民對地主仇恨，將農民變成自己的鷹犬，去打壓甚至殺害地主，再透過「人民公社」、「集體農場」等措施將農民從地主那裡拿到的土地騙到黨的手中，無知的農民就這樣變成共犯，滿手血腥地為中共鞏固江山。

曹興誠接著說，中共過去靠著美國人幫忙、靠著台商、外商投資，經濟飛速成長，但中共的邪惡本質卻從來沒有改變，現在的中國國家主席習近平急開倒車，採取各種倒行逆施的政策、積極剷除異己、加強對中國人的管控，並延續「指鹿為馬」惡習，對中國人民洗腦稱「台灣自古就是中國的一部分」，「這不是很矛盾嗎？你中華人民共和國1949年才成立，怎麼會自古就擁有台灣這塊領土呢？這就是指鹿為馬」。不僅如此，中共從上到下近年也都在鼓吹對所謂台獨份子的仇恨，甚至「留島不留人」這樣沒有人性的話都能說出口。

最後曹興誠表示，面對中共這樣無理的指鹿為馬，台灣人應該重新發揚啟蒙精神，理性去審視思考所有獲取的消息、勿造謠勿傳謠、尊重事實、尊重科學、尊重人本主義、尊重自由、人權、法治。」

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