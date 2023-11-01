「永和蛙」出沒 綠營立委參選人莊銘淵啟動系列創意拜票活動

民進黨新北市永和區立委參選人莊銘淵（後中）帶著永和蛙出門拜票。（記者翁聿煌攝）

2023/11/01 23:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市永和區立委參選人莊銘淵，今天在永和頂溪捷運站及頂溪國小舉辦「永和蛙出沒，公運減碳、環境友善」的創意拜票活動，受到許多市民及小朋友注意，莊銘淵說，透過創意的扮裝活動，既能凸顯他的環保理念，又可以親近選民，也想用一步一腳印的精神，走遍永和大街小巷，爭取選民支持。

民進黨在藍營票倉永和，最終決定提名基層出身的後溪里長莊銘淵參選，民進黨主席賴清德上個月18日到永和助選，他告訴莊銘淵，永和這場選舉不靠空軍、海軍，而要靠陸軍，他要求莊銘淵發揮陸軍工兵精神，賴清德說「我不是靠山、市民才是靠山」，台灣人重感情，一定要挨家挨戶拜訪，才有機會贏，立委選舉要靠團隊，把菜市場、公園、車站和社區，要一遍又一遍掃街，一雙手接著一雙手握，而且要風雨無阻。

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莊銘淵表示，自從他參選以來，就採取向市民面對面表達政見訴求的方式，一步一步的用國會工兵精神，踏遍每個角落打陸戰，今天第一場，就是以環境永續為主軸，談永和地區的公共運輸問題。

未來他的競選團隊也將繼續透過創意來發想一系列競選活動，讓在地政見像挖土機，透過溝通發掘更多與選民的共鳴，天天面對面與選民溝通。

民進黨新北市永和區立委參選人莊銘淵（後中）帶著永和蛙出門拜票。（記者翁聿煌攝）

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