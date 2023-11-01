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民眾黨批藍白合回原點變「藍白拖」 侯辦嗆：又捏造事實

朱立倫（左起）、侯友宜、柯文哲昨天深夜密會。（本報合成）

朱立倫（左起）、侯友宜、柯文哲昨天深夜密會。（本報合成）

2023/11/01 19:26

〔記者許倬勛／新北報導〕藍白聯姻之路陷入僵局，民眾黨副秘書長許甫批評藍白合已變「藍白拖」、「一切又回到原點」；對此侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，許甫的說法與事實嚴重不符，呼籲民眾黨若有誠心希望合作，就不要隨意放話，更不要捏造事實，用字遣詞或語氣更無需刻意奚落。難道其實是民眾黨想讓一切回到原點，還是想畫下句點？

黃子哲說，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲談話時，一開始就重申進入政黨協商後，就沒有全民調以及民主初選，清楚表達兩者都已是過去式，但許甫卻說侯友宜「又」提出民主初選，這完全不是事實，反而許甫一直強調只採用全民調，才是真正回到原點。

黃子哲強調，許甫說侯友宜拒絕任何成為副手的比賽，這句話更是匪夷所思。侯之前就說過，「侯柯配」、「柯侯配」他都可以接受，但事實上是柯文哲一直堅持他們的方案，希望民眾黨不要一再對外放話，破壞合作氛圍。

黃子哲說，侯友宜受訪時強調，在過程當中，都希望大家都能拿出新的方式，來面對政黨協商，尤其不要再去堅持舊有的方式，所以面對政黨協商，兩黨的主席都要去思考如何用新的方式，能夠共同往前推進，讓藍白合作能夠順利成功。

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