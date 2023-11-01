客家大老組信賴台灣助選團 許信良：賴清德最有總統相

許信良說，賴清德是所有總統參選人中準備最好的，也最有「總統相」，要贏總統、又贏國會過半，大家真的要拚，尤其這次客家人很關鍵。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/01 19:38

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天（1日）成立信賴台灣客家助選團，國策顧問范振修擔任總團長、前黨主席許信良任總顧問，還有黨客家部主任陳明真、總統府資政葉菊蘭、前新竹縣長林光華等近50位客家大老出席。許信良說，這屆選舉不能太樂觀，要達成總統大選、國會過半要很拚；全國競總總督導卓榮泰喊出國會過半、總統得票也過半，「國會過半是執政順利的保證」。

許信良：賴清德是所有總統參選人中準備最好的

許信良說，賴清德是所有總統參選人中準備最好的，也最有「總統相」，不過2024總統選舉比起2020年，真的沒有好的條件，要爭取贏總統、又贏國會過半，大家真的要拚，最重要是全黨要團結，競選團隊要容納所有派系的人才，要讓每個人都拚，這次才有可能達到總統勝選、國會過半的目的，尤其這次客家人很關鍵，如果客家人都支持民進黨，民進黨一定贏，尤其像不曾贏過的苗栗，以及很吃力的新竹，「客家人的地區，都不是這麼好贏」。

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代表民進黨總統參選人賴清德與會的卓榮泰說，不僅要國會過半，也要拚總統選票過半，客家票非常重要，國會過半是未來執政團隊能夠順利執政的保證，不能讓舊勢力復辟，要維持台灣民主的價值，賴清德持續擘畫台灣國政藍圖，相較「藍白合」的「企圖」，當然要支持真正為台灣做事的民進黨與賴清德。

范振修：4位總統參選人 只有賴清德1人合格

范振修批評，國民黨總統參選人侯友宜執政的新北市，對客家文化敷衍了事，每次參加他們的客家活動就像「鬼打架」一樣，只有民進黨執政的地方，才有真正的愛護客家人，賴清德擁有世界觀、人品，也準備好了，4位總統參選人中只有賴清德一個人合格，希望客家人團結支持賴清德。

全國信賴台灣客家助選團在總督導卓榮泰及總顧問許信良等人主持下，在民進黨總統參選人賴信德競選總部舉辦成軍記者會。（記者叢昌瑾攝）

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