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明年中央統籌分配稅款 民代抱怨桃園人均全國倒數第二

明年度的統籌分配稅款及一般補助款出爐，桃園是六都最後一名。圖為桃園市政府。（記者謝武雄攝）

明年度的統籌分配稅款及一般補助款出爐，桃園是六都最後一名。圖為桃園市政府。（記者謝武雄攝）

2023/11/01 19:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕明年中央統籌分配稅款及補助款分配結果出爐，桃園仍為六都之末，藍綠議員都抱怨這對桃園不公平，議員彭俊豪說，以每人分配金額來看，桃園是全國倒數第二，僅高於新北市，此外，財政局長歐美鐶也提到，向銀行借款的利息從前年的年利率0.5％到今年1.8％，年度支付利息的金額也從2億元增至6億元。

歐美鐶也提到，中央統籌分配稅款是依據財政收支劃分法（財劃法），直轄市的公式指標包含營利事業營業額50％、人口、土地面積各20％、財政能力10％，其中營利事業營業額要看總公司設在何處，因此，桃園雖然工廠多，但公司多設在台北，對桃園幫助不大，另外財政能力為反向指標，桃園是財政模範生形同被懲罰。

歐美鐶也提到，考量國稅佔全國稅收約88％, 地方稅僅12％，因此建議中央統籌分配稅款應納入工業產值、財政能力列入正向分配指標，並以縮小直轄市獲配財源差距為修法重點，也請市籍立法委員協助爭取。

歐美鐶指出，財政收支劃分法修正以後，統籌分配款合理化，就不至於有一般補助款的問題，中央去年就不再限制桃園統籌分配款的「天花板」上限，但是桃園市升格時間最慢，補助款的計算的基礎點低，中央補助款總合才會比其他六都低。

歐美鐶也提到，目前長短債金額296億元，財務依然健全，但是近兩年多央行五次調升基本利率，今年連同向基金調度近700億元要支付利息約6億元，對桃園的財政也是不小的壓力，但這是各縣市都面臨的問題。

彭俊豪說，中央統籌分配稅款及補助款分配不公，六都看似拿走比較多的補助，但除以人口數後就會發現，新北市才1.42萬元，不到台北市2.9萬元的一半，桃園1.61萬元也好不到哪裡去，而高雄2.24萬元、台南2.48萬元都比桃園好得多，另議員舒翠玲、張桂棉、牛煦庭、張碩芳都認為，明年中央統籌分配稅款出爐，連同一般補助款，桃園又是六都最後一名，尤其是人口比台南多45萬人，補助卻少了88億元，實在不公平。

民進黨市議員許家睿、黃瓊慧指出，鄭文燦過去市長任內平均每年就爭取200億元的計畫型補助款，張善政市府團隊也要積極爭取；無黨籍市議員劉勝全、謝美英認為市府向基金調度700億元，這些都是潛藏債務，有必要讓人民知道。

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