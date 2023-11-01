柯文哲能源政見拋核能 綠色和平︰拖累台灣淨零轉型

民眾黨總統參選人柯文哲今（1日）拋氣候及能源政見，認為不應設定停掉核能的時間表、再生能源發展起來再停核能，主張核二核三應延役、核四安全總體檢。（資料照）

2023/11/01 17:05

〔記者陳嘉怡／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今（1日）拋氣候及能源政見，認為不應設定停掉核能的時間表、再生能源發展起來再停核能，核二核三應延役、核四安全總體檢；綠色和平認為，此能源政見不符合柯文哲強調的科學理性務實主張，且會拖垮台灣淨零轉型進度。

柯文哲今天於競選總部舉行「淨零碳排，永續未來」氣候政策記者會，指出台灣能源高度仰賴國外來源造成國安問題，認為不要設定時間停掉核能，再生能源發展後再停核能；並提出2030的能源占比規畫，燃氣應占45%、再生能源30%、燃煤15%、核能10%；核二核三應延役、核四則要安全總體檢。

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綠色和平認為，柯文哲設定2030年再生能源配比30%，不符合國際能源總署（IEA）建議的2030年再生能源佔比目標，拖慢台灣達到2050淨零排放；呼籲應將2030年再生能源發展及減碳目標提高到至少40%，並提出具體實施的政策。

綠色和平也指出，核能2030年10%的目標更是反科學，甚至違反法治。根據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，核電機組延役申請至少要在運轉執照到期的5年前送件。 以核三為例，2025年執照到期，2020年就得送延役計劃，已來不及；而全球在核電續建的工程上，續建施工時間平均歷時118個月，即核四續建最快2034年才有可能發電。

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