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頂埔站聯開案延宕14年！改蓋停車場收入多歸北捷 游淑慧轟詐騙

議員游淑慧在議會痛批捷運局詐騙，騙走土地都不開發，後做停車場，北捷收取2千餘萬業外收入，卻缺乏聯開案回饋給地主。（記者陳冠甫攝）

議員游淑慧在議會痛批捷運局詐騙，騙走土地都不開發，後做停車場，北捷收取2千餘萬業外收入，卻缺乏聯開案回饋給地主。（記者陳冠甫攝）

2023/11/01 17:19

〔記者陳冠甫／台北報導〕位於台北捷運頂埔站旁的永欣興業聯開案延宕14年，經多次流標，目前作為頂埔站轉乘停車場使用，並委外給停車業者管理，停車收入則列入北捷業外收入。對此，台北市議員游淑慧在議會痛批捷運局，根本詐騙，騙走土地、騙走都不開發，還將土地偷偷拿去使用，若要做停車場，地主自己拿去使用即可。台北市捷運局長鄭德發則回應，會重新討論對原地主的法律、法規救濟。

游淑慧指出，永欣興業聯開案私地主土地佔76%，最大地主回分僅有16％，難免落入當年外界對美河市的質疑，同樣土地所有權人提供土地開發，但權益分配卻慘不忍睹，而且簽了14年到現在，聯開案還是紋風不動，土地從合作變成被佔用被拿去賺錢。對於聯開案延宕原因，鄭德發說明2016、2017年曾經招標，但當時房地產不景氣，缺乏投資人，後來又因三鶯線決標，新北市認為頂埔站有共構，希望由他們執行。

針對聯開案挪作停車場使用，卻無權利分配。鄭德發回應，停車場有四層B2、B3屬於轉乘停車場、B4、B5屬於聯開停車場，但現在聯開沒蓋成所以未開放使用。不過，游淑慧則認為，同一塊土地往下挖，2層算聯開，2層不算，這種說法實在難以理解。

游淑慧表示，北捷公司收取2千餘萬的停車場業外收入，卻缺乏聯開案回饋給地主。她把聯開案故事與民眾分享，民眾直覺回應「這不是詐騙嗎？你騙了我土地說要聯開，把我土地騙走14年都不開發，還偷偷把土地拿去用，那就要開發再跟地主拿就好，他自己也可以去當停車場使用。」

鄭德發坦言，聯開案前期後期都有一些因素干擾，造成作業的不夠即時；未來若土地取得就儘早找投資，並會重新討論對原地主的法律、法規救濟。

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