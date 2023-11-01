柯美蘭接受民眾黨民眾之聲訪談 林志潔：到底代表哪一黨候選人？
2023/11/01 15:57
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委參選人林志潔今天在臉書發文提到，朋友傳來民眾黨官網的訊息，網站貼文幫柯美蘭宣傳上民眾之聲訪談的活動，且柯美蘭也在留言區回覆熱情邀約大家來聽；林志潔說，柯美蘭聲稱堅持用無黨籍參選到底，今天卻上民眾黨的節目暢所欲言，民眾黨官方臉書還替其宣傳，柯美蘭也留言互動，她實在疑惑，柯美蘭到底算是哪一黨候選人呢？
林志潔說，民眾之聲是民眾黨的官方頻道，官網也是民眾黨的資源，民眾黨原來如此無私，能傾全黨之力與政黨資源為無黨籍的候選人輔選，不知這樣的作法是否為黨內的新政策？她也建議本屆無黨籍立委候選人可嘗試向民眾黨申請比照辦理。並開酸郭台銘目前獨立參選，也是無黨籍參選，建議郭董可洽民眾黨，或也有意想不到的收穫。
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對此，柯美蘭團隊指出，民眾之聲雖是民眾黨的自媒體頻道，過往也邀請過徐巧芯、張斯綱等國民黨人士上節目；郭正亮還未退出民進黨前，也是民眾之聲常客。這是跨越黨派的網路頻道，以無黨籍身分參加節目也非常合理。
柯美蘭團隊也籲林志潔放下有色眼鏡，別看待任何人事物都一定要分顏色，相信民眾之聲也歡迎無黨籍跟民進黨籍的政治人物來上節目。