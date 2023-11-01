柯美蘭接受民眾黨民眾之聲訪談 林志潔：到底代表哪一黨候選人？

以無黨籍身分參選新竹市立委的柯文哲妹妹柯美蘭今天上民眾黨民眾之聲訪談，民進黨新竹市立委參選人林志潔質疑柯美蘭到底代表哪一黨候選人？（照片取自林志潔臉書）

2023/11/01 15:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委參選人林志潔今天在臉書發文提到，朋友傳來民眾黨官網的訊息，網站貼文幫柯美蘭宣傳上民眾之聲訪談的活動，且柯美蘭也在留言區回覆熱情邀約大家來聽；林志潔說，柯美蘭聲稱堅持用無黨籍參選到底，今天卻上民眾黨的節目暢所欲言，民眾黨官方臉書還替其宣傳，柯美蘭也留言互動，她實在疑惑，柯美蘭到底算是哪一黨候選人呢？

林志潔說，民眾之聲是民眾黨的官方頻道，官網也是民眾黨的資源，民眾黨原來如此無私，能傾全黨之力與政黨資源為無黨籍的候選人輔選，不知這樣的作法是否為黨內的新政策？她也建議本屆無黨籍立委候選人可嘗試向民眾黨申請比照辦理。並開酸郭台銘目前獨立參選，也是無黨籍參選，建議郭董可洽民眾黨，或也有意想不到的收穫。

請繼續往下閱讀...

對此，柯美蘭團隊指出，民眾之聲雖是民眾黨的自媒體頻道，過往也邀請過徐巧芯、張斯綱等國民黨人士上節目；郭正亮還未退出民進黨前，也是民眾之聲常客。這是跨越黨派的網路頻道，以無黨籍身分參加節目也非常合理。

柯美蘭團隊也籲林志潔放下有色眼鏡，別看待任何人事物都一定要分顏色，相信民眾之聲也歡迎無黨籍跟民進黨籍的政治人物來上節目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法