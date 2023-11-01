吳釗燮款宴歐洲議會訪團 柯契夫：挺台是跨黨派共識

外交部長吳釗燮（右）熱誠歡迎歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）（左），雙方相談甚歡。（外交部提供）

2023/11/01 10:37

〔記者楊堯茹／台北報導〕歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）率團訪台，至11月4日展開6天行程，外交部長吳釗燮10月31日於晚宴感謝柯契夫、議員施伊凡（Ivan Štefanec）及羅培斯（Leopoldo López Gil）長期堅定支持台灣的情誼，以具體行動深化台歐盟合作，發揚民主自由的共同價值。

外交部發出新聞稿表示，吳釗燮對歐洲議會對台灣的堅定支持表達感謝，強調在過去兩年以來，歐洲議會已經通過超過20項友台決議案，支持台灣國際參與、關切台海情勢，並呼籲歐盟深化與台灣的合作關係。此外，歐洲議會連續三年籌組正式訪問團來台，以具體行動支持台灣，並展現台灣與歐盟合作發展的潛力。

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外交部指出，柯契夫則感謝吳釗燮盛情款宴，對於再次受邀來台感到榮幸。他強調支持台灣已是歐洲議會跨黨派的共識，各項友台決議案都以壓倒性票數通過。台灣和歐洲是理念相近夥伴，感謝台灣堅定與烏克蘭站在一起，並持續提供烏克蘭援助，展現世界民主陣營對抗威權擴張的團結立場。

外交部說明，雙方另就經貿、安全、援烏合作、反制假訊息等議題深入交換意見，並表示台灣與歐洲議會將持續促進各項合作交流，進一步堅實基於價值的雙邊友好關係。

外交部長吳釗燮款宴歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫訪問團。（外交部提供）

外交部長吳釗燮與歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫訪問團成員合影留念。（外交部提供）

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