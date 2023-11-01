吳釗燮款宴歐洲議會訪團 柯契夫：挺台是跨黨派共識
2023/11/01 10:37
〔記者楊堯茹／台北報導〕歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）率團訪台，至11月4日展開6天行程，外交部長吳釗燮10月31日於晚宴感謝柯契夫、議員施伊凡（Ivan Štefanec）及羅培斯（Leopoldo López Gil）長期堅定支持台灣的情誼，以具體行動深化台歐盟合作，發揚民主自由的共同價值。
外交部發出新聞稿表示，吳釗燮對歐洲議會對台灣的堅定支持表達感謝，強調在過去兩年以來，歐洲議會已經通過超過20項友台決議案，支持台灣國際參與、關切台海情勢，並呼籲歐盟深化與台灣的合作關係。此外，歐洲議會連續三年籌組正式訪問團來台，以具體行動支持台灣，並展現台灣與歐盟合作發展的潛力。
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外交部指出，柯契夫則感謝吳釗燮盛情款宴，對於再次受邀來台感到榮幸。他強調支持台灣已是歐洲議會跨黨派的共識，各項友台決議案都以壓倒性票數通過。台灣和歐洲是理念相近夥伴，感謝台灣堅定與烏克蘭站在一起，並持續提供烏克蘭援助，展現世界民主陣營對抗威權擴張的團結立場。
外交部說明，雙方另就經貿、安全、援烏合作、反制假訊息等議題深入交換意見，並表示台灣與歐洲議會將持續促進各項合作交流，進一步堅實基於價值的雙邊友好關係。