拜會游錫堃 歐洲議會訪團：不接受單方改變台海現狀

立法院長游錫堃（右3）接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（右4）一行。（記者王藝菘攝）

2023/10/31 21:15

〔記者謝君臨／台北報導〕歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫等4人，今（31）日拜會立法院長游錫堃。柯契夫說，現在世界正面臨許多極具挑戰性的全球事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭及中東爆發以巴衝突，全球的和平安全更顯脆弱，正因如此，與理念相近的民主夥伴合作變得更加重要，以確保衝突可以用和平的方式解決；他們也很重視台灣海峽可以維持和平，不會接受任何人單方面試圖改變現狀。

游錫堃今天在跨黨派委員陪同下，接見歐洲議會友台小組訪問團，除了團長柯契夫，還有歐洲議會內部市場及消費者保護委員會議員施依凡，歐洲議會對智利代表團副團長、外交委員會議員羅培斯，以及柯契夫團長政治顧問碧雅娜。

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游錫堃致詞說，過去2年來，歐洲議會通過25項友我決議案，不僅支持台灣的國際參與、關切印太安全及台海情勢，更敦促台灣與歐盟加強半導體經濟合作，以及呼籲盡速洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA）等。本月24日，歐洲議會國貿委員會（INTA）通過一項最新決議，要求歐盟盡快與台灣洽簽「供應鏈韌性協定」，他除致上最誠摯的謝意，也懇請各位貴賓在11月表決時，全力支持該決議。

游錫堃語重心長提到，當前全球民主國家版圖萎縮，威權主義勢力不斷擴張。台灣作為華文圈唯一的民主國家，正遭遇中共經濟脅迫、外交孤立、軍事恫嚇、網路攻擊與假訊息威脅，不僅越來越多的中共機艦侵擾台灣，甚至侵入我國防空識別區（ADIZ），對台海及印太地區的和平穩定造成重大威脅。

游錫堃特別強調，台海的危機，不只是台灣及印太地區要面對的問題，更是全世界的議題，因為中國的目標不只是台灣，而是企圖成為「全球帝國」。然而，他也欣慰指出，越來越多西方國家高度關注中國對台灣、印太區域及全球和平穩定所造成的威脅。台灣會繼續堅定守護台海及印太區域的和平穩定，也呼籲民主同盟國持續團結，共同遏止威權體制對外擴張。

柯契夫則說，歐洲議會近年來也在各種場合替台灣發聲，呼籲讓台灣加入國際組織，這不僅是提升世界各國的利益，也會帶給全球很多的貢獻，特別是COVID-19疫情期間，台灣的專業和知識都為世界立下很好的楷模，團長真心期盼台灣能參加聯合國氣候變遷綱要公約等國際組織。

最後，柯契夫再次表達想和台灣深化關係的意願，歐洲議會也希望盡快展開歐盟與台灣之間的雙邊投資協議協商，以強化經貿關係並促進投資合作，期盼未來能有更多的具體成果。

立法院長游錫堃（右）與歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（左）相見歡。（記者王藝菘攝）

立法院長游錫堃（右6）接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（右7）一行。（記者王藝菘攝）

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