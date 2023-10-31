賴清德台東造勢 期待每位婦女一起挺台灣

民進黨總統參選人賴清德在台東出席信賴台灣姐妹會成立大會，受到熱烈揮旗支持。（記者黃明堂攝）

2023/10/31 21:01

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨總統參選人賴清德今晚出席台東縣信賴台灣姊妹會成立大會，強調蔡英文總統推動幼兒及長照政策，都遠勝國民黨前總統馬英九，負債比例也大幅縮減。他將延續照顧老幼，並擴及高中職全面免學費、補助公私立大學生。和平也將是他未來一生的使命，只要大家團結，就能在民主之道壯大。

賴清德下午及晚間先後出席東海岸三鄉鎮後援會、卑南南清宮上香、成立信賴台灣姊妹會，黨提名立委參選人賴坤成一路相陪，初選落敗，但仍表達朝競選前進的同黨籍現任立委劉櫂豪則未出席陪同。賴清德強調，賴坤成是民進黨在台東唯一提名的立委候選人，喊出「雙賴合擊、台灣大吉」。

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賴清德逐一頒聘書給台東信賴台灣姊妹會的幹部，在致詞時強調，哪一個總統候選人能得到最多婦女支持就當選，期待每位婦女開始加入台灣隊，一起挺台灣，「一票賴清德、一票賴坤成」！

賴清德坦言，台灣社會迄今仍存在婦女受暴、職場騷掃、工作機會少、薪資相對低等問題，他會一一改善，連民進黨內發生性平事件，他也不隱暪，修改了相關規定。

賴清德說，在扶幼政策上，蔡英文總統推出零到六歲國家一起養，大幅提高養育兒女的補助，這些是馬英九執政時沒有的。蔡英文推出長照二點零，比起馬英九的長照一點零，長照據點從七百多增加到一萬兩千多點，長照服務員從兩萬多增加到九萬多人，居家服務員薪水從兩萬多增加到四萬多，比馬英九做了很多。

賴清德承諾延續扶幼及長照之外，明年開始高中職全面免學費，依家庭收入對公立大學生每人每年補助一萬五千元或兩萬元，私立大學每人三萬五千元。他說，這不是大灑幣，在馬英九卸任時，國家負債比例是百分之卅二到卅三，蔡英文執政後，目前是百分之廿六到廿七，因為國家進步、稅收增加，自然有更多錢投入社會福利。

賴清德也向婦女保證，會致力維持國家安全及台海穩定。他說，台海問題不只是台灣的問題，而是全世界的問題，日韓、七大工業國，都在團結穩定台海，所以我們只要在民主之路上團結一起，力量就會愈大，和平是不能靠極權國家「賞賜」。

賴清德說，蔡英文總統秉持軍事採購、國防自主，他會繼續提升國防及國安的力量。他說，蔡英文總統目前正在建造八艘潛艇，正值第一艘完成第1階段之際，竟意外發現在野黨南投立委馬文君不但杯葛，還涉嫌將機密交給第三國，造成建造困難。在這種情況下，大家更應該團結，讓賴坤成進入立法院，讓民進黨國會過半，共同守護台灣。

民進黨總統參選人賴清德（右二）由立委參選人賴坤成（右）陪同，到台東卑南的南清宮上香。（記者黃明堂攝）

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