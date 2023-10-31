挺侯友宜客家政策 黃柏霖：客委會用國家語言包裝客語沒實質意義

國民黨高雄市第5選區立委參選人黃柏霖認為，總統參選人侯友宜的客語政策會讓客家人很有感。（記者許麗娟攝）

2023/10/31 20:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜日前在「全國客家挺侯後援會」成立大會上，批評執政黨完全不推動《客家語言發展法》，客委會則回應，「顯非事實」。客家子弟、高雄市第5選區立委參選人黃柏霖今天（31日）發聲力挺說，侯友宜的客家政見會讓客家人「很有感」。

黃柏霖說，侯友宜在後援會上宣示會用100億元預算成立客家文化產業發展基金，讓年輕族群可以回到客家庄與父母共同創業、推動文化，並加速推動客家語言發展法，讓身為客家子弟的他很有感。

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黃柏霖說，全台客家人口466萬人，是台灣第2大族群，但使用客語的人數卻是不斷萎縮。蔡英文上台前把客語列為國家語言當成政見宣傳，但是根據客委會在2022年公布「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」資料，短短5年內客家鄉親的客語聽說能力大幅下降，聽得懂客語的人口，從64.3％衰退到56.4％，會說客語的人，也從46.8％下降到38.3％，蔡英文的政見實質跳票。

侯友宜也不認同客委會的回應，他認為客委會只強調《國家語言發展法》已於2019年立法施行的業績，把諸多語言都成為國家語言討好各族群，卻沒考慮到這些相對人口少數的語言只是透過保存，而非跨族群推廣成準官方語言，最後仍是國語、台語大者恆大，用國家語言來包裝沒有實質意義。

黃柏霖認為，綠營主導的客家政策必須要更弦易轍「換人上」才有救，侯友宜提出的發展全台70重點客庄與青客反庄、成立發展基金都是用行動來帶動客家文化保存的優良政見，並承諾自己如當選，會將《客家語言發展法》立法列為重點工作推動，希望「客家人挺客家人」將客家文化發揚光大。

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