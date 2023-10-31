為蔣介石辯護二二八 錢復：他認為自己用錯人、嚴批陳儀

《蔣中正日記（1948－1954）》新書發表會31日於國史館舉行，蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復出席。（記者羅沛德攝）

2023/10/31 16:41

〔記者陳昀／台北報導〕存放美國史丹佛大學胡佛研究所近18年的兩蔣日記等原稿及檔案，歷經10年跨海纏訟返抵國門，國史館今天出版第一批蔣介石日記。蔣介石昔日部屬、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復為蔣介石辯護二二八事件，指蔣在日記中對時任台灣省行政長官陳儀嚴厲批評，「認為自己用錯了人」，後來派部隊要求愛護百姓，未料對方也不聽話，但蔣還是迅速處理，換掉陳儀、把台灣改成省。

錢復說，他追隨蔣公10年，深知蔣中正勤於寫日記，當中詳細記載成敗對錯，錯的時候蔣也給自己「記大過」，對的時候沒有一點自傲，2009年他曾前往美國閱覽蔣中正日記，立刻選擇了1947年2、3月和1948年12月，為的就是要看蔣公在二二八事件的感受。

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錢復指出，蔣中正會派陳儀接收台灣，是因為當時台灣歷經日治50年，因此他選了在日本留學、娶日本太太的陳儀，加上陳儀曾任福建省主席多年，與廈門的日本領事館來往頗多，沒想到陳儀到台灣所用非人，親信貪污舞弊、壞事做盡，民不聊生，蔣中正在二二八事件前4個月、1946年10月21日首度到台灣時已經看到這些狀況，也在想如何調動，同時接獲台灣同胞建議，不該將台灣視為特別行政區，而是一個省，因此他也在考慮主席人選。

錢復說，二二八事件後，蔣中正在日記中對當時的行政長官陳儀有非常嚴酷的批判，認為自己用錯了人，也認為陳儀處理得非常不當，搞得官逼民反，但當時陳儀一直要求他派部隊，他也考量到首批抵台的都是老弱殘兵，因此派了比較好的部隊、一個師前往台灣。

錢復提到，蔣中正當時告訴師長，到台灣的任務是恢復社會秩序，並耳提面命對老百姓要愛護，不可以有任何不良舉動，這個話很清楚，意思就是不許亂抓人、殺人，可惜這位師長也沒有完全聽話，看到人就抓，因此3月蔣公忙得焦頭爛額、非常煩惱，但還是迅速處理，換掉陳儀，並把台灣改成省，派魏道明接任首任省主席。

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