李彥秀批新南向是大內宣 吳欣岱：沒建設性又反智

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

2023/10/31 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員李彥秀指出，台灣對東協出口逐年降低、衰退深不見底，怒批政府新南向政策只是大內宣。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱提出證據打臉，怒批李彥秀又再一次用偏差資訊抹黑攻擊，這麼粗糙的政治操作還敢罵人笨蛋嗎？

吳欣岱在臉書PO文表示，李彥秀在文章中提到，「台灣對東協出口逐年降低，衰退深不見底。以東協10國的出口比重來說，就從2016年的18.36%到2022的16.81%。」以此來推斷蔡英文政府新南向政策失敗。

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吳欣岱指出，用出口比重來看卻不用總數來看，是不是因為東協十國的出口金額不只沒有降低，還一路上升，今年才一到九月的總數（55648百萬美元）就已經超過2016年全年（51248百萬美元）。

吳欣岱續指，事實就是，美中貿易戰後台灣很聰明站對位置，政策配合全球趨勢，產業鏈移往東協國家，經濟表現良好，而同時因為對美出口大幅增加，所以中國和東協的「佔比」才會下降。

吳欣岱直言，而單引用佔比數據的李彥秀，可能其實根本不在乎經濟，只是想用數字來模糊閱聽者、打擊政府而已。這樣的在野監督，不只沒建設性，還很反智呀。

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