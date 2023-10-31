醫療支出占GDP比例低？ 陳建仁澄清：算法不正確

行政院長陳建仁今天在立法院答詢時指出，我國健康支出比例的算法與OECD不盡相同，國內很多人直接把「健保除以GDP」的想法是不正確的，長照、設備採購等支出也應納入計算。（記者王藝菘攝）

2023/10/31 12:58

〔記者楊丞彧／台北報導〕為角逐明年總統大選，民進黨與國民黨總統參選人賴清德與侯友宜紛紛拋出增加健康支出政見。有醫療團體質疑，我國健康支出占國內生產毛額（GDP）偏低，與經濟合作暨發展組織（OECD）相比也偏低。行政院長陳建仁解釋，我國算法與OECD不盡相同，國內很多人直接把「健保除以GDP」的想法是不正確的，長照、設備採購等支出也應納入計算。

立法院院會今（31）日繼續進行對行政院長施政報告總質詢，邀請行政院長陳建仁率相關部會首長列席並備質詢。國民黨立委張育美質疑，我國健康支出占比偏低。今年8月有14個團體共同倡議，可將日本11%當長期目標；侯友宜政見也承諾，要提升健康照護支出到8%。她問陳揆，是否認同提升醫療投資？

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陳建仁肯定地回應，他非常同意要增加醫療投資。然而，醫療支出占GDP的比例，我國算法與OECD不同。很多人對此不了解，直接把全民健保的錢除以GDP，但這樣的想法並不正確。他指出，長照、醫療興建與設備採更等，應該也都要列入醫療支出。

陳建仁表示，我國現在的國民醫療保健支出（NHE）沒有全面性盤點，他會請衛生福利部做更好的盤點，將醫院的投資也都納入。他同意增加投資，而健康投資除了健保與公、私立醫院的努力外，很重要的是政府以公務預算投入長照，以及讓各公立醫院建設、買好設備，這也屬之。

張育美也問到，我國面臨超高齡化與少子女化帶來的人口結構轉變，造成勞動力缺乏、稅收減少等問題，削弱經濟成長力道，是否會影響到健保基金收入與撥補？

行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫回應，健保收入與勞動人口較為相關，雖然面臨少子女化挑戰，但我國持續引進外籍人才補足缺口，讓基數不要降低，健保收入也可以持續。

對於今明年經濟成長率，龔明鑫說，明年3%目前看起來是ok的，今年以1.5%上下作為努力目標，「是有機會達到」，大概1.4%到1.5%。

行政院長陳建仁（左）今（31）日於立法院院會答詢。（擷取自國會頻道直播）

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