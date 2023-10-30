歐洲議會友台小組訪團來台 深化台歐合作

歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（右2）率團訪問台灣。（外交部提供）

2023/10/30 19:51

〔記者楊堯茹／台北報導〕歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev，保加利亞籍）於今率團訪台，至11月4日展開6天行程，外交部表示，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，另將與我國政府部門、公民團體及主要政黨會面，就我國政經情勢發展、民主實踐、假訊息應處等議題交換意見，持續深化台灣與歐洲議會雙邊合作交流。

外交部指出，歐洲議會友台小組訪團成員包括施依凡（Ivan Štefanec，斯洛伐克籍）議員及羅培斯（Leopoldo López Gil，西班牙籍）議員，均為歐洲議會友台小組核心成員，外交部對3位議員來訪表達誠摯歡迎。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃，並接受外交部長吳釗燮款宴。另將與我國政府部門、公民團體及主要政黨會面，就我國政經情勢發展、民主實踐、假訊息應處等議題交換意見，持續深化台灣與歐洲議會雙邊合作交流。

外交部表示，柯契夫副主席等3位議員皆為歐洲議會長期挺台友人，多次支持歐洲議會友台報告、決議案及簽署聯名函，支持台灣參與國際組織、關切台海情勢，並呼籲歐盟與台灣深化雙邊實質合作關係，柯契夫副主席及施依凡議員更在歐盟予我國免申根簽證案助我良多。

外交部高度歡迎及感謝歐洲議會議員以具體行動支持台灣，期盼此次訪台有助於訪團瞭解台灣民主社會各個面向的最新進展，持續深化台歐盟雙邊情誼與合作關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法