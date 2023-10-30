為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

歐洲議會友台小組訪團來台 深化台歐合作

歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（右2）率團訪問台灣。（外交部提供）

歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（右2）率團訪問台灣。（外交部提供）

2023/10/30 19:51

〔記者楊堯茹／台北報導〕歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev，保加利亞籍）於今率團訪台，至11月4日展開6天行程，外交部表示，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，另將與我國政府部門、公民團體及主要政黨會面，就我國政經情勢發展、民主實踐、假訊息應處等議題交換意見，持續深化台灣與歐洲議會雙邊合作交流。

外交部指出，歐洲議會友台小組訪團成員包括施依凡（Ivan Štefanec，斯洛伐克籍）議員及羅培斯（Leopoldo López Gil，西班牙籍）議員，均為歐洲議會友台小組核心成員，外交部對3位議員來訪表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃，並接受外交部長吳釗燮款宴。另將與我國政府部門、公民團體及主要政黨會面，就我國政經情勢發展、民主實踐、假訊息應處等議題交換意見，持續深化台灣與歐洲議會雙邊合作交流。

外交部表示，柯契夫副主席等3位議員皆為歐洲議會長期挺台友人，多次支持歐洲議會友台報告、決議案及簽署聯名函，支持台灣參與國際組織、關切台海情勢，並呼籲歐盟與台灣深化雙邊實質合作關係，柯契夫副主席及施依凡議員更在歐盟予我國免申根簽證案助我良多。

外交部高度歡迎及感謝歐洲議會議員以具體行動支持台灣，期盼此次訪台有助於訪團瞭解台灣民主社會各個面向的最新進展，持續深化台歐盟雙邊情誼與合作關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立陶宛議長立院演說：台立共同信念 人民自決命運
2023/10/25 05:30

立陶宛議長立院演說：台立共同信念 人民自決命運
歐洲議會通過ACI法案 反制中國經濟霸凌
2023/10/04 05:30

歐洲議會通過ACI法案 反制中國經濟霸凌

聲寶88新品發表會 開創智慧家電∞可能
唐鳳接見歐洲議會外委會訪團 共倡資安聯防
2023/07/27 19:38

唐鳳接見歐洲議會外委會訪團 共倡資安聯防
「無視中國威脅恐進入黑暗時代」 游錫堃謝歐洲議會挺台
2023/07/27 13:32

「無視中國威脅恐進入黑暗時代」 游錫堃謝歐洲議會挺台

掌握氣候變遷大趨勢
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播