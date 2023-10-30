南投縣府明年增2所1科 運動發展科跟國民運動館、亞奧運有關

信義鄉子弟谷筱霜（右5）、申皓瑋（右4）和甘家藏（左2）分別在空手道、棒球和拳擊項目拿下金牌和銀牌，信義鄉公所29日舉辦慶功宴，縣府元旦新增運動發展科，未來將負責國民體育、成年優秀選手培訓、獎勵工作。（南投縣府提供）

2023/10/30 18:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府明年元旦增設2所1科，即屬二級單位的青年發展所和交通管理所，另外也在教育處增設運動發展科，教育處表示，運動發展科以國民運動、社會體育為主，已規劃設置的國民運動館、優秀亞奧運等優秀成年選手培訓、獎勵，都屬該科的業務。

南投縣府明年元旦將掛牌新增兩個二級單位，包括交通管理所和青年發展所，其中交通所仍隸屬在工務處，將由目前的交通工程科提升層級並擴大組成，該所下設交通工程、運輸規劃和交通管理3個課。另外青年發展所則隸屬在社會暨勞動處，主要是負責青年就業創業、職涯規劃與發展，下設2個課。

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除了新設兩個所之外，明年元旦還會有新的科設立，該科是隸屬在教育處之下的「運動發展科」，新設的該科將與原來的「體育保健科」分家，運動發展科掌管國民運動、社會體育，體育保健科主管學校衛生保健、營養午餐等業務。

縣府教育處表示，現在是全民體育的時代，成年人有運動的愛好和需求，像近年來的台灣i運動就屬全民體育，而今年南投縣子弟在亞運穿金戴銀，地方也有培育縣籍體育好手為國、為縣爭光的呼聲，而屬於成年人的體育選手培訓和獎勵，以及縣府已規劃設置3座國民運動館，未來的規畫、委託經營 相關計畫，都將由新設的運動發展科管轄。

教育處也說，元旦新設的運動發展科，會增聘人力，另原在體育保科科負責國民運動體育項目的人員，也會移撥至該科。而目前完成期末審查的南投市國民運動館，以及進入先期規劃的草屯國民運動館，會先委由建設處辦理工程規劃和興建。

至於原有的體育保健科，在運動發展科設立後，將主管國中小的體育、營養午餐和國中小學生的衛生保健工作。

南投縣草屯等國民運動館的規劃、委外營運等工作，將來由縣府教育處新設的運動發展科負責。（南投縣府提供）

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