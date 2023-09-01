王婉諭下戰帖 9/12側翼酸民網軍「正面對決」

時代力量9月12日晚間將舉辦「愛諭不加蔥 ✸ 王婉諭青年之夜」。（取自王婉諭臉書）

2023/09/01 00:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量黨主席、新竹縣第二選區（頭前溪）立委參選人王婉諭將在9月12日晚上7點與時代力量決策委員、「特急件小周的人渣文本」周偉航一起舉辦「愛諭不加蔥 ✸ 王婉諭青年之夜」，邀請側翼、網軍與酸民們離開鍵盤，來一場真實對話「正面對決」。

王婉諭提及，這幾年來，台灣的公眾議題討論空間越來越狹隘，氛圍越來越詭異。被貼在「時代力量」四個字身上的顏色，多的像我們是彩虹小馬一樣。有些人說：「時代力量不就是小藍、小白、中共側翼嗎，整天加蔥、背刺！」也有人說：「時代力量只會監督在野黨，根本小綠！」更有人講：「時代力量就一群左膠，整天在鬥爭執政黨！」

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王婉諭表示，側翼、網軍、酸民在社群平台上，以黨同伐異的方式四處出征。一旦立場不同，就貼標籤、斷章取義。希望社會能更進步的倡議成了「加蔥」，善盡職責對執政黨的監督成了「背刺」；而當時力對於其他有意挑戰大位者提出質疑時，則又瞬間成了執政黨的打手。

王婉諭直言，這些網路上真假難辨的言論，除了造成公共對話的阻礙，更加深了社會的對立，讓青年世代對於未來談到更加迷惘。但她始終相信，真正的政治，不應該是這樣烏煙瘴氣的惡質文化。社會上多數的年輕夥伴，也大多抱著良善的心，期盼能持續創造改變。

王婉諭說，這次時代力量將舉辦首次的青年之夜「愛諭不加蔥」，由她和周偉航與大家直接見面，邀請各位離開鍵盤，來一場真實的對話！她也點名下戰帖，歡迎側翼、酸民正面對決！而諭粉、渣粉、時力之友，則歡迎來大膽提問！現場對決限額40位，地點則在台北市中山區Happ. 小樹屋大葉桉分館203室。報名表單為：

（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenHBKIBlfl4JK8h1CIMlJZ84LEfNt9oj3gNaD3H4cBbSumeQ/viewform

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