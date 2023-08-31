中國威嚇動武 姚人多：台海和平穩定非取決於台灣態度

總統府前副秘書長姚人多今天在東京的一場研討會表示，台灣海峽的穩定與和平並不是取決於台灣的態度，而是中國。（記者林翠儀攝）

2023/08/31 22:30

〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕總統府前副秘書長姚人多今天在東京的一場研討會中表示，台灣海峽的穩定與和平並不是取決於台灣的態度，而是中國。中國以動武威嚇阻止台灣尋求獨立，但姚人多指出，從民調顯示，大部分台灣人支持維持現狀，目前浮上檯面的總統參選人也無人主張台獨，在統獨光譜位於維持現狀的中間地帶，既然如此，台灣海峽為何仍被視為是全世界最危險的地區？姚人多說，證明這根本不是台灣能決定的事。

日本的社團法人「亞洲調查會」今天在東京舉辦「著眼台灣海峽的和平與安定 美中對立．烏克蘭戰爭．日本安保政策轉換」的國際研討會，姚人多以清華大學社會學研究所副教授的身分受邀出席發表專題演講，日方則有京都大學大學院教授中西寬、共同通信論說委員兼編集委員塩澤英一參加，由每日新聞特別編輯委員坂東賢治擔任司儀。

請繼續往下閱讀...

姚人多在會中以「有限的自我：從台灣立場看兩岸關係」為題發表演說。他提到從1994年到今年的調查顯示，台灣人的認同從過去多數認為自己是「中國人」，到現在已超過60%的民眾認為自己是「台灣人」。但主張維持現狀或永遠維持現狀的比例卻多於希望獨立的比例。

以2023年的調查為例，有62.8%的民眾認同自己是台灣人，但僅有25.9%的人希望盡快獨立與偏向獨立，兩者的差距達36.9%。姚人多指出，這是台灣政治最有趣，也是最難解的問題。姚人多將這種台灣的認同定位為「有限的自我」，台灣人對於種種不一致習以為常，甚至自己設下底線，清楚不能做自己，也不能為所欲為，面對不一致也不憤怒。

姚人多也進一步分析了目前浮上檯面總統參選人的統獨傾向，除了日前才剛表態的郭台銘來不及列入分析之外，姚人多認為，賴清德、侯友宜和柯文哲3人並沒有人在講台獨，賴清德以前講，現在不講，侯友宜從頭到尾反對台獨，柯文哲以前自詡深綠，但知中國底線也主張不講，3人在統獨光譜位於維持現狀的中間地帶。

既然多數台灣傾向維持現狀，總統參選人也都不講台獨，但為何台海仍被視為是全世界最危險的地區，證明這根本不是台灣能決定的事。姚人多認為，台灣海峽的穩定與和平並不是取決於台灣的態度，而是中國。

姚人多還表示，比起是否有戰爭，台灣更關心大谷翔平的表現，不會覺得台灣人對戰爭危機有任何強烈感覺。他覺得，台灣人有一種謎樣的信心，可能是比其他人更了解中共、對政府處理兩岸關係能力深具信心，或是對中國威脅早已麻痺等。

對此，塩澤英一則表示，台灣人的認同意識在2017年後大幅上升，應該是習近平主政下的中國現狀，促使台灣人認同意識提高。塩澤指出，「有限的自我」的概念非常新鮮，認同自己是台灣人，但卻不主張獨立，主要是因為中國威嚇發生作用。

日本社團法人「亞洲調查會」今天在東京舉辦「著眼台灣海峽的和平與安定 美中對立．烏克蘭戰爭．日本安保政策轉換」的國際研討會，邀請姚人多（左）、京都大學大學院教授中西寬（右）、共同通信論說委員兼編集委員塩澤英一（中）發表演說。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法