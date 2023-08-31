徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」 行政院駁斥：以訛傳訛

台北市議員徐巧芯今（31）日爆料，原能會在行政院會中坦言目前針對氚的檢測能力不夠，只能以檢測銫為主，質疑這樣狀況會讓人民不安。對此，行政院發言人林子倫表示，相關說法並非事實，請有心人士停止隨意臆測、勿再以訛傳訛。（行政院提供）

2023/08/31 20:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕日本將福島核災的含氚廢水排放入海，引來周邊各國關注。台北市議員徐巧芯今（31）日爆料，原能會在行政院會中坦言目前針對氚的檢測能力不夠，只能以檢測銫為主，質疑這樣狀況會讓人民不安。對此，行政院發言人林子倫表示，相關說法並非事實，請有心人士停止隨意臆測、勿再以訛傳訛，避免造成社會不必要之誤解。

林子倫表示，關於日本氚廢水排放一事，政府自2020年即透過跨部會合作與日本政府進行溝通，並即時監測相關進度，其中有關主責部會為農業部、外交部、衛福部、原能會及海委會，相關部會於今日院會上皆有詳盡說明其各項處置作為。該議員未能了解相關部會之執掌事項即任意批評，令人遺憾。

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林子倫說明，關於檢測量能部分，國際對於核輻射監測多集中於銫的檢出，而氚除了擴散稀釋到台灣的濃度低，且因為氚的能量較低，在生物體內會快速代謝，不易累積，因此檢測需花費較多時間。為因應日本排放含氚廢水之狀況，原能會持續精進氚的檢驗能力，核研所亦已成立國內第一間生物氚的檢測實驗室，期盼盡力縮短檢驗時間以即時提供監控資訊，絕無所謂「沒有太多檢驗氚的能力」之情況。

林子倫指出，院長陳建仁於院會上亦指示原能會持續強化對於生物氚檢驗能力，該議員指稱「一點辦法都拿不出」的說法全非事實，相關作為及檢測數據皆公布於原能會放射性物質海域擴散海洋資訊平台，請部分人士勿再以訛傳訛，造成社會大眾不必要之誤解。

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