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民進黨轟新北醫療六都墊底 侯辦回嗆：凶手竟還倒果為因

國民黨總統參選人侯友宜提出「五箭優先」醫療衛生政策。（記者劉信德攝）

國民黨總統參選人侯友宜提出「五箭優先」醫療衛生政策。（記者劉信德攝）

2023/08/31 22:08

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天推出「五箭優先」醫療衛生政策，遭民進黨批評「新北醫療六都墊底，遑論國政」、「醫療護理資源配置不足」。侯友宜競選辦公室發文反擊，新北每萬人口病床數不足是受限於中央法令，加上統籌分配款六都最低，執政黨竟有臉酸言酸語，在新北市民傷口上灑鹽，究其原因就是新北並非綠營執政縣市。

侯辦發言人吳亮賢說，新北市擁有超過400萬人口，比例超過全國6分之1，但每萬人口病床數卻是六都最低，究其原因就是受限中央法規，包括醫療法第88條「中央主管機關為促進醫療資源均衡發展，統籌規劃現有公私立醫療機構及人力合理分布，得劃分醫療區域，建立分級醫療制度，訂定醫療網計畫」，以及醫院設立或擴充許可辦法第6條「中央主管機關得依醫療區域之劃分，限制各級醫療區域內之一般病床數」。

吳亮賢說，整體醫療資源的分配大權握在中央手上，各縣市政府也須仰賴統籌分配款作為推動政策的重要財源，但新北市人均統籌分配款長年是六都最低，侯友宜身為市長不斷向中央疾呼修法、支持財劃法改革，但執政黨充耳不聞，如今身為凶手竟還倒果為因、將病床數不足當作政治攻擊的手段，根本是倒果為因。

吳亮賢也直批身兼新北市議員的民進黨發言人卓冠廷不顧新北市民權益，只顧民進黨的黨意，台灣人民不需要一個只會看顏色分配資源的政府，更不需要一個手攬中央卻漠視資源分配不均的政府，既然執政黨如此傲慢無能，就應讓侯友宜帶來改變，從根本解決困境。

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