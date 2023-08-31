血濺營區！陸軍中坑20名新兵打群架 衝突原因曝

嘉義中坑爆發新兵群毆流血事件，20多位新兵被移送法辦。（擷取自google maps畫面）

2023/08/31 16:57

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軍事訓練役打群架 十軍團：當天已移送法辦

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕九三軍人節前夕，陸軍嘉義中坑257旅精南營區（新訓中心）8月29日爆發20多名新兵群毆流血事件，發生群毆的是服4個月軍事訓練役的新兵，起因是進行3000公尺體能測驗時，2名不同連新兵起口角，進而引爆這場肢體衝突流血事件。

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陸軍第十軍團指揮部今（31）日表示，轄屬257旅數名軍事訓練役男29日上午於營內因細故致生肢體衝突，經在場幹部立即向前制止，涉嫌打群架的20多位軍事訓練役男已於當日移送嘉義憲兵隊，預計明天送嘉義地檢偵辦。

據了解，中坑257旅精南營區服4個月軍事訓練役的新兵，29日上午進行3000公尺體能測驗時，跑步途中有2名不同連新兵疑互看不起互瞪、起口角，測驗結束反回營舍後，雙方又起口角開嗆，雙方人馬也紛紛加入助陣，引爆肢體衝突受傷流血事件。

軍方當天就將涉嫌打群架的20多位新兵移送嘉義憲兵隊，但因現場多數新兵有些為勸架、有些則是圍觀看熱鬧而被捲入其中，涉案情節由憲兵隊釐清中，預計明天依刑法150條聚眾鬥毆送往嘉義地檢署偵辦。

陸軍第十軍團指揮部今（31）日表示，轄屬257旅數名軍事訓練役男，29日上午於營內因細故致生肢體衝突，在場幹部立即向前制止，並嚴加管束。

第十軍團指出，單位依「刑懲併行」原則，相關涉犯人員於當日移送法辦，並召開懲評會檢討重懲；另援引為例，通令各單位持恆引導官兵正向情緒管理及強化軍法紀教育，以端正軍風紀律。

陸軍嘉義中坑257旅精南營區除了這次的新兵打群架，7月也發生兩位新兵午休時在寢室爆發口角後，楊姓士兵怒持鐵臉盆襲擊對方手臂受傷事件，陸軍第十軍團指揮部當時表示，楊姓士兵暴行經單位調查屬實，將依「陸海空軍懲罰法」核予適懲。

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