王鴻薇又批屏東 綠營議員：這麼愛屏東、來屏南參選立委吧！

民進黨屏東縣議員梁育慈。（記者羅欣貞翻攝）

2023/08/31 12:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨立委王鴻薇今天（31日）又批屏東前瞻建設，讓屏縣政壇也沸騰起來，民進黨屏東縣議員梁育慈喊話表示，強烈感受到王鴻薇委員對屏東的愛，這樣的愛，已經超越全台藍營政治人物，甚至屏東在地藍營也無人能出其右。此刻屏南立委選區國民黨還沒有提名，以王委員對屏東的關心程度，非常適合來屏南參選，也一定能有效拉抬侯友宜的慘澹選情。

屏東縣議員梁育慈表示，王鴻薇委員多次展現對屏東的關心，相信當然是善意的提醒，而不是惡意中傷屏東來刻意製造南北差距。畢竟，王鴻薇可是放下台北市中山北松山自己選區不管，把愛都給了屏東。來自台北市的王鴻薇都這麼有愛了，那屏東在地議員當然也得說個幾句。

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梁育慈表示，前瞻計畫，之所以不叫後瞻計畫，顧名思義，是在規劃一個城市對「未來長期」發展必要的基礎建設。屏東長年積極想發展成一觀光城市，因此向中央申請前瞻興闢勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東藝術館、縣民公園、復興公園、萬年公園、重建西區市場等等眾多建設，總算迎來未來觀光發展前景。

屏東在沒有充足公共運輸系統情況下，多數鄉親只能仰賴汽機車代步，興建停車場當然是發展觀光必要建設之一，方便的停車設施我相信也會是吸引觀光客前來的一大誘因。屏東六座前瞻停車場在去年四月全數興建完成，期間遭逢疫情肆虐周轉率不佳，解封後今年各停車場停車率開始逐步提升，已成長平均約30%，更遑論隨著未來屏東加速發展後，停車需求的增加。

吳育慈指出，一個有遠見且負責的執政團隊，必須對於城市發展有長期完整規劃，而不是短視近利看回不回本，獲不獲利，畢竟，政府不是生意人。說到短視近利，王鴻薇委員最為國人津津樂道的事績，無非就是可以在短短2個月就參與兩次選舉，從國庫領走共258萬選舉補助款。選擇領在當下的王委員，當然看不出前瞻的精髓和意義。

梁育慈還對王鴻薇喊話說，說真的，既然無心中山北松山，乾脆來屏東選吧！

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