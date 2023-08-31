王鴻薇再質疑前瞻停車場使用率低 痛批屏東縣長周春米

國民黨立委王鴻薇今（31）日召開記者會，指控屏東市前瞻預算21億元6個停車場使用率不彰、屏東縣長「周春米真的『騙很大』」。（記者廖振輝攝）

2023/08/31 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今（31）日召開「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄，王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會，針對過去她曾揭露屏東市前瞻預算21億元6個停車場使用率不彰，縣府辯護宣稱平日使用率有3成、假日達4成，經她的助理現場實測，踢爆屏東縣政府「說謊」，停車場幾乎一片空蕩蕩，標線斑駁、廁所不給用，停車顯示器無法啟用，實測結果平日使用率僅有2成6，假日也只有3成4，「周春米真的『騙很大』」！

王鴻薇指出，她的助理8月20日前往屏東現場實錄，6座前瞻建設停車場使用現狀，分別紀錄8月20日（假日）、8月21日（平日）兩天的使用率，其中民生停車場假日使用率只有35%、平日使用率21%，屏東菸廠停車場假日使用率37%、平日使用率27%，信義停車場平日、假日皆為44%，幸福公園停車場假日24%、平日25%，仁愛公園停車場假日28%、平日26%，中華公園停車場假日44%、平日13%，整體平均下來，假日使用率34%、平日使用率26%，「這不是『蚊子館』什麼是『蚊子館』」？

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王鴻薇表示，屏東縣政府曾說歡迎她到屏東看看，她因為自己忙，所以請助理前往現場，發現除了信義停車場標線斑駁，屏菸停車場外面的停車顯示版，竟然因為廠商沒給錢，壞掉不能修也不給用，助理街訪附近屏東民眾，大家對停車場有很多微詞，有的說不如弄好交通，有的說不如處理好水源，她願意把這些資訊提供給屏東縣政府參考改進。

王鴻薇批評，中央預算補助地方政府，立委本於職權監督天經地義，民進黨面對質疑卻總是模糊焦點，事實勝於雄辯，中央政府除了給錢，也應該重新檢討預算分配，否則只是浪費納稅人的錢而已。

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