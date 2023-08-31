國民黨台中市黨部變「市有地」 中市府：將每月徵收使用補償金

國民黨台中市黨部變「市有地」。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/31 10:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院黨產會6月認定中國國民黨「台中市黨部」現有座落的土地及建物為「政黨不當取得財產」，應收歸市有，台中市政府已在昨日（30）日將產權登記為市府所有，由台中市財政局管理，後續如何處理，台中市財政局長游麗玲指出，因國民黨台中市黨部已向高等行政法院提行政訴訟，在行政訴訟結果出爐前，將讓台中市黨部「暫用」，但市府將依一般租用公有地方式，每月徵收使用補償金約12萬元；國民黨台中市黨部主委顏文正則強調，現址是合法取得購買，爭取權益到底。

黨產會認定國民黨台中市黨部現有土地、建物，當年是拿台中市政府3500萬元公帑購入及興建，長年登記於國民黨名下，為政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有；據估算，位於台中市西屯區大隆路上的台中市黨部土地及建物，市值高達上億元；根據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第31條規定，處分書送達生效後，台中市應辦理不動產登記者，由黨產會會同管理機關囑託登記機關登記為國有、地方自治團體或原所有權人所有。

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台中市府30日已依不當黨產處理條例規定辦理登記，將產權登記為市府所有，由財政局管理。

顏文正強調，黨部現有所在土地及建物已逾30年，當年是台中市府補償金給黨部搬遷且經台中市議會通過，如今時空背景轉換卻變「不當取得」，已提行政訴訟爭取權益保障；至於是否繳使用補償金，「等行政訴訟有結論再說」。

游麗玲則指出，因國民黨台中市黨部提行政訴訟，程序未完成前，現址將先維持讓該黨部「暫用」，但會徵收使用補償金，土地每月收8萬7957元，建物收3萬2173元，合計每月12萬130元，該補償金採每年分在1月及7月各徵收一次。

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