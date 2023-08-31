駐義大利代表處館舍 外交部編列4億餘元購置

我國駐義大利代表處座落於羅馬使館聚集之街區。圖為館舍外觀。（擷取自Google地圖街景）

2023/08/31 06:11

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部自2002年起開始推動自購外館計畫，並列出「外交部駐外館處購建館舍清單」，全球外館依照租金高低、保值等項目評估，分為A、B、C三級等不同推動年限，以實施館舍購建，並節省鉅額租金支出。根據外交部本週送到立法院之中華民國113年度預算書，外交部將以4億803.3萬元購置駐義大利代表處館舍，分兩年辦理，今年度預算數3.77億元，明年度編列3116.7萬元。

根據預算書，外交部明年度編列單位預算為294億4534.8萬元，較本年度減少6億6431.9萬元。其中較大額增減項目分別為「駐外機構業務」編列31億9364.8萬元，較本年度增列1億4835.1萬元；「國際會議及交流」編列23億7707.2萬元，較本年度增列2億7589.2萬元。「國際合作及關懷」較本年度減列8億4780.6萬元；「一般建築及設備」也較本年度減列3億159.8萬元。

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「國際合作及關懷」預算大減原因，預算書提到，明年度對「國際之關懷救助及重建」編列12億1345.9萬元，對照今年，減列與美方及歐洲國家合作協助烏克蘭重建計畫等經費8億9283.9萬元。明年度與美方及歐洲國家合作協助烏克蘭重建、烏克蘭難民安置計畫及戰後復原工作等，預算編列9億元。

「一般建築及設備」預算減列原因，預算書指出，駐舊金山辦事處館舍購置計畫總經費為23億562.5萬元，分3年辦理，近兩年已編列20億758.9萬元，明年度續編最後1年經費2億9803.6萬元，較今年減列2億5192.7萬元。另外，外交部「致遠新村活化再利用」計畫總經費6億9013.1萬元，分年辦理，2020年至今年已編列5億6918.2萬元，明年續編第6年經費1億194.3萬元，也較今年減列1億8719.5萬元。

而除了將以4億803.3萬元購置駐義大利代表處館舍外，駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫總經費為11億6632.9萬元，分9年辦理，2016至2021年已編列10億5917.2萬元，明年續編最後1年經費1億715.7萬元，較今年增列1億715.7萬元。

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