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中元節「惡鄰」退散！國防部罕見公布監控中共軍機照片

國防部公布空軍幻象2000戰機8月25日監控中國運8反潛機的照片。（擷取自「國防部發言人」臉書）

國防部公布空軍幻象2000戰機8月25日監控中國運8反潛機的照片。（擷取自「國防部發言人」臉書）

2023/08/30 23:24

〔記者吳書緯／台北報導〕中國頻繁派出軍機、軍艦襲擾台灣周邊海空域，國防部雖已常態公布每日中國軍事襲擾動態，但監控照片不常公開。適逢中元節，國防部發言人臉書今晚（30日）以「中元節鬼門開，惡鄰退散」為題，公布我空軍幻象2000戰機於25日近距離監控中國「運8」反潛機的同框照片。

國防部透過「國防部發言人」臉書粉絲專頁指出，空軍幻象戰機日前跟監共軍運八反潛機，不讓敵人耀武揚威。維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全。北京當局應負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。

根據國防部公開資訊，中國人民解放軍25日僅有1架「運8」反潛機進入台灣防空識別區，該架「運8」反潛機自中國沿海進入台灣西南空域後，一路飛行到台灣南部空域，飛入巴士海峽上空，再飛入台灣防空識別區東部空域後，再進入太平洋上方空域，隨後沿相似航線飛返中國沿海。

據了解，中國軍機近年大舉擾台，因應台灣東南空域的空防需要，空軍近年派出新竹基地的幻象2000戰機，以4到6架的兵力規模，定期駐防在空軍台東志航基地，填補可能的空防漏洞；對比當天「運8」反潛機的飛行路徑，合理推測是由志航基地所升空的幻象戰機進行監控，並由僚機拍下「同框」照片。

中國人民解放軍空軍運8反潛機25日由台灣西南空域一路飛行是台灣東部空域，再進入太平洋，依循相似路線飛返。（國防部提供）

中國人民解放軍空軍運8反潛機25日由台灣西南空域一路飛行是台灣東部空域，再進入太平洋，依循相似路線飛返。（國防部提供）

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