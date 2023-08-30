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監委巡察桃園市 關心「客家文化」推動情形

監察委員趙永清（左3）、范巽綠（左2）30日巡察2023世界客家博覽會世界館。（監察院提供）

監察委員趙永清（左3）、范巽綠（左2）30日巡察2023世界客家博覽會世界館。（監察院提供）

2023/08/30 20:20

〔記者楊丞彧／台北報導〕監察委員趙永清與范巽綠今（30）日赴桃園市巡察，關切該市重大建設及施政成效，並對世界客家博覽會規劃及推動情形，進行瞭解，並實地巡察。監委另針對「桃園客家文化發揚成果及客庄產業創新推動情形」，請桃市府提出專案報告。

監委透過新聞稿表示，桃園市乃閩、客、原住民及新住民多元文化交融的城市，其中客家人口已逾90萬人，是台灣客家人最多的縣市，擁有「客家第一庄」美名。桃園今年舉辦世界客家博覽會，首次以族群為主題，展覽內容既深且廣，非常適合全國民眾前往參觀，及作為學校及各級教育機構之課外教學場域，讓莘莘學子能藉著博覽會深入瞭解客家文化，深具意義。

此外，監委表示，監察職權雖是糾彈公務員或是追究行政不法，其實透過監察院的監督，亦扮演著公部門精進的助力。監察院長陳菊上任後，非常重視審計部與地方政府間就政策及預算執行面的充分溝通，以促進良政惠民。

本次巡察，監委除聽取市政簡報外，另針對「桃園客家文化發揚成果及客庄產業創新推動情形」，請市府提出專案報告。

監委對於桃園市發展迅速，並吸引大量外縣市人口移入，對市府團隊所作的各項努力，表達肯定。另針對桃園率先規劃成立婦女局、污水下水道接管率提升情形、移工相關輔導與管理措施、重大交通建設進度、水資源智慧管理，進行意見交流。

監委亦就桃園捷運綠線G07車站工程在台鐵桃園車站地下挖到清代鐵路遺址，相關文資審議及保存作為，以及桃園市轄內文化資產清查盤點等議題，詳加詢問。

桃園市長張善政除了感謝監委對於世界客家博覽會的肯定外，亦說明鑑於桃園市為人口年齡最年輕的城市，必須重視對婦女生育及養育之照顧，因此提出成立婦幼局之規劃，提升婦女生育意願，補助凍卵營養金1萬元，並規劃公立幼園兒設置監視雲端儲存系統，讓全市幼兒得到更完善的照顧。另針對桃園市公共工程開發倘發現遺址或遺跡，市府亦將秉持尊重文化資產保存的精神進行妥善處理。

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