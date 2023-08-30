為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

今天開學日 政院推「開學大禮包」

行政院長陳建仁今天在臉書表示，開學第一天，行政院也整理了「開學大禮包」給大家，希望大家會喜歡！ （圖取自陳建仁臉書）

行政院長陳建仁今天在臉書表示，開學第一天，行政院也整理了「開學大禮包」給大家，希望大家會喜歡！ （圖取自陳建仁臉書）

2023/08/30 18:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今天在臉書表示，開學第一天，無論對家長或是孩子們，都是非常興奮的事情。見到許久未見的朋友們，或是進入新的階段認識新夥伴，都祝福大家找到自己的興趣，找到屬於自己的方向。行政院也整理了「開學大禮包」給大家，希望大家會喜歡！

行政院的「開學大禮包」，包括：降低幼兒園師生比：1比12提供更好的校學環境；友善提供多元生理用品：各校設置定點免費生理用品提供急用；疫後就學貸款補助：高一、大一剛入學也有補助；支持年輕族群心理健康：15到30歲，1年3次免費心理諮商服務；教育部補助留學生就學貸款：放寬留學生貸款總額。

教育部表示，疫後就學貸款補助以112年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格，經審查後將近45萬人受惠，將由承貸銀行核算補助額度後，並於112年7月10日起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格之貸款人。

此外，教育部近期修正「補助留學生就學貸款辦法」部分條文，至海外修讀碩士學位者，貸款總額度從原先的100萬元放寬為120萬元；至海外修讀博士學位者則從120萬元放寬為240萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
開學禮物！ 雲縣補助經濟弱勢女學生衛生棉 國2男生免費打HPV疫苗
2023/08/28 16:21

開學禮物！ 雲縣補助經濟弱勢女學生衛生棉 國2男生免費打HPV疫苗
年輕族群免費諮商熱烈 男女使用比例1比3 達轉介風險者32％
2023/08/22 19:17

年輕族群免費諮商熱烈 男女使用比例1比3 達轉介風險者32％

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
北市國中補助女性生理用品兌換率超低 巨量庫存遭審計部檢討
2023/08/05 20:55

北市國中補助女性生理用品兌換率超低 巨量庫存遭審計部檢討
年輕族群憂鬱症 10年增20%／2016~2021年15至30歲有精神科相關診斷者 成長7.1萬人
2023/08/01 05:30

年輕族群憂鬱症 10年增20%／2016~2021年15至30歲有精神科相關診斷者 成…

塞爆瘦身門診的98%成功率甩油法！
疫後學貸補助共54.6萬人受惠 教育部提醒2類人6/1起須主動申請
2023/05/30 15:15

疫後學貸補助共54.6萬人受惠 教育部提醒2類人6/1起須主動申請
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播