今天開學日 政院推「開學大禮包」

行政院長陳建仁今天在臉書表示，開學第一天，行政院也整理了「開學大禮包」給大家，希望大家會喜歡！ （圖取自陳建仁臉書）

2023/08/30 18:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今天在臉書表示，開學第一天，無論對家長或是孩子們，都是非常興奮的事情。見到許久未見的朋友們，或是進入新的階段認識新夥伴，都祝福大家找到自己的興趣，找到屬於自己的方向。行政院也整理了「開學大禮包」給大家，希望大家會喜歡！

行政院的「開學大禮包」，包括：降低幼兒園師生比：1比12提供更好的校學環境；友善提供多元生理用品：各校設置定點免費生理用品提供急用；疫後就學貸款補助：高一、大一剛入學也有補助；支持年輕族群心理健康：15到30歲，1年3次免費心理諮商服務；教育部補助留學生就學貸款：放寬留學生貸款總額。

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教育部表示，疫後就學貸款補助以112年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格，經審查後將近45萬人受惠，將由承貸銀行核算補助額度後，並於112年7月10日起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格之貸款人。

此外，教育部近期修正「補助留學生就學貸款辦法」部分條文，至海外修讀碩士學位者，貸款總額度從原先的100萬元放寬為120萬元；至海外修讀博士學位者則從120萬元放寬為240萬元。

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