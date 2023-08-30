遭侯辦斥「鬼話連篇、中元節嚇人」 邱毅：最快今下午提出告訴

前立委邱毅。（資料照）

2023/08/30 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅今日在廣播節目專訪中稱侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨主席意見不合故意請假，競辦改由前立委吳育昇操盤。遭到侯友宜競辦發言人黃子哲怒轟「今天是中元節，邱毅鬼話連篇，趁機出來嚇人。」邱毅對此表示，已經與律師研究，最快今天下午提出告訴，大家北檢見！

邱毅在臉書PO文表示「昨天下午，一位國民黨中央前高層告訴我，金小刀上周請假，要我評估對在野三人的整合是利是弊，今天上午我在淺秋的節目????輕輕帶動這句話，既未批評，也無深入評述，不料卻引起侯競辦高度緊張，還勞煩黃子哲開記者會駡我，簡直是小題大作，如此歇斯底里的過度操作，我體諒他們內心焦慮的異常反應。」

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邱毅指出，黃子哲罵「鬼話連篇、中元節嚇人」，首先自己不是鬼，自然說不了鬼話，第二輕描淡寫帶過一句話，就足以嚇人，未免太膽小了吧。金小刀揚言要挺著胸膛倒下去，現實情況卻如此膽小，太令人失望了，未免顯得名不符實吧！

邱毅直言，綜合以上，兵來將擋，水來土掩，人不犯我，我不犯人，人若犯我，以直報怨。剛才與律師研究，「鬼話連篇，中元節嚇人」確涉及刑法公然侮辱罪，最快今天下午提出告訴，大家北檢見！

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