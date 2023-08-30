航空業環保永續受關注 25國產官學人士齊聚台灣討論

逾130名民航官員、專家學者及業者出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「建構永續發展航空系統—安全、環保與創新」國際研習營。（外交部提供）

2023/08/30 14:08

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部、交通部民用航空局與美國、日本及澳洲等駐台機構合作，本月29至30日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「建構永續發展航空系統—安全、環保與創新」國際研習營。外交部今（30）日表示，本次活動為GCTF首次在台北以航空為主題辦理研習營，計有來自25國的官員、專家與業者專程來台與會，就建立安全、環保和創新航空運輸系統的經驗進行分享與交流，以增進國際夥伴對於國際民航運輸管理的能力建構，並促進更永續的航空合作。

研習營開幕式由交通部長王國材與外交部北美司司長王良玉致詞。現場除了與會的國際講師及學員，還有貝里斯、瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯、印尼、以色列、紐西蘭等國家的駐台使節及代表，以及我國民航局官員和業者共同參與。

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外交部表示，兩天的研習內容包括民航復甦的安全、效率與保安、航空環保、綠色機場及航空創新等議題，並安排國際夥伴們參訪北部飛航服務園區與長榮航太科技股份有限公司，增進對我國民航管理及產業發展的認識。

外交部指出，GCTF自2015年6月由台、美合作成立以來，已擴大成為台灣、美國、日本及澳洲四方合作的重要平台，並針對區域國家共同關注的10多項全球性議題進行討論、經驗分享，在台灣及海外共舉辦61場研習活動，累計邀得126個國家或地區、逾7000人次以實體或線上方式與會。隨著更多理念相近國家積極參與合作，GCTF作為國際合作能力建構平台的角色與效益持續深化，也彰顯台灣與所有國際夥伴一同因應全球所共同面對各項問題與挑戰的專業能力及高度意願。

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