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馬紹爾新任大使卡蒂爾：兩國邦誼堅定不移 友誼不畏外部壓力

馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書，圖為馬紹爾國旗（右一）。（資料照）

馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書，圖為馬紹爾國旗（右一）。（資料照）

2023/08/30 12:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書，總統感謝馬紹爾群島在國際上為台灣發聲，也期待雙方加強因應氣候變遷議題的交流。卡蒂爾則強調，兩國邦誼堅定不移，這份友誼也不畏外部壓力。

蔡總統在致詞時代表台灣人民歡迎卡蒂爾來台履新，也感謝她長期以來對台灣的支持，相信卡蒂爾駐節台灣，將使雙方更進一步拓展合作領域，並深化兩國邦誼。

她指出，台灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等領域持續強化夥伴關係，尤其在環境議題，更需要加強合作交流。現在全球都面臨氣候變遷的挑戰，尤其台灣和馬紹爾群島都是海洋國家，對於升溫、海平面上升等議題，我們更需要加強交流合作。就在上個月，外交部長吳釗燮與馬紹爾群島等4個國家共同簽署對抗氣候變遷聯合聲明，希望一起因應全球暖化的挑戰。

總統也感謝馬紹爾群島在國際上為台灣發聲、支持台灣的國際參與，並期待雙方繼續相互扶持，為雙邊關係再創新的里程碑，也為全球的繁榮發展一起做出貢獻。

卡蒂爾致詞時則表示她很榮幸有機會回到第二個家台灣。她表示，馬紹爾與台灣存在獨特連結，擁有共同的南島文化遺產，也因為具有民主、法治、人權、和平等共同價值，使得彼此的邦誼更加堅實。

卡蒂爾指出，這份友誼不畏外部壓力，不斷創下新的里程碑，馬紹爾群島對中華民國台灣堅定支持及大力協助其社經發展更心存感激。她強調，兩國邦誼堅定不移，馬紹爾群島也誓言會繼續支持台灣對於主權與民主價值的追求，以及對於卓立於世的渴望。

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