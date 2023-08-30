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郭台銘選總統是否支持？ 宣明智：每位參選人都會給予祝福

鴻海集團創辦人郭台銘將連署參選總統，郭的好友宣明智給予祝福，受訪稱選舉氣氛可以搞激烈些，就當做是過程就好。（記者洪美秀攝）

鴻海集團創辦人郭台銘將連署參選總統，郭的好友宣明智給予祝福，受訪稱選舉氣氛可以搞激烈些，就當做是過程就好。（記者洪美秀攝）

2023/08/30 11:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布決定以總統參選人的身分投入2024大選，並展開連署；聯電榮譽副董事長宣明智今天在陽明交大的新竹創新科技論壇上，被記者問到是否會支持郭台銘，他說，每一位參選人都會給予祝福，選舉當然會搞得氣氛比較激烈或激情一點，就當作是一個過程就好。

宣明智今受邀參加「2023新竹創新科技論壇」活鄧，媒體聯訪時記者問宣站在科技人立場，對於郭台銘參選有無想法？他說，任何人在這個階段有心為國家做事，大家都應該鼓勵，中間也有各種競爭，郭有自己的想法，他也不方便去揣測。

另記者再問宣明智，若郭台銘打電話尋求支持？宣說，選舉階段我們應該對每位參選人都支持，有人有心出來，就讓對方多講想做什麼，讓選民做參考，不需要一開始就刻意預言要怎樣，那沒必要，在很多選民都很焦慮的情形下，還是敞開心胸，冷靜做一個對自己最佳的選擇。

對於宣明智的兒子宣昶27日在郭的臉書留言，盼郭學習老二哲學，別讓「您的失敗造成民進黨繼續執政」，對此，宣明智說，那是兒子的個人看法，他不予評論。

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