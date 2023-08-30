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綠營陳癸佑宣布無黨籍參選南投立委 挑戰蔡培慧

南投第二選區立委選舉震撼彈，民進黨前水里鄉長陳癸佑在臉書宣布參選。（記者劉濱銓攝）

南投第二選區立委選舉震撼彈，民進黨前水里鄉長陳癸佑在臉書宣布參選。（記者劉濱銓攝）

2023/08/30 11:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委選舉（南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉），原由民進黨現任立委蔡培慧對上國民黨縣議員游顥，惟民進黨前水里鄉長陳癸佑昨（29日）夜在臉書拋出震撼彈宣布參選，要挑戰蔡培慧，陳說，參選是為人民服務，會以民意為依歸，將以無黨籍參選，不會接受勸退。

陳癸佑表示，他認為立委選舉都是藍綠兩黨在噴口水、爭功諉過，去年南投縣長選舉，他為抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，便拒繳公職分攤金以表達訴求，因而遭停權處分，雖被停權，但他這次參選是為傾聽人民心聲、為民服務，因此不會接受勸退。

至於參選恐造成綠營分裂，甚至讓藍營坐收漁翁之利，陳回應，他要爭取的是3成多的中間選票，而藍綠選民中，可能也有人不滿兩黨「黨意凌駕民意」轉而支持他，這就是他勝選的契機，他將持續勤跑，爭取更多支持力拚勝出。

民進黨南投縣黨部執行長林明生對此回應，在11月立委登記參選前，都會盡力跟陳癸佑溝通，盼以大局為重，若最後陳仍執意登記參選，才會開除黨籍。

有關陳不滿去年縣市長的提名方式，但當初蔡培慧也是經由民調結果才出線，而陳也沒有表態要選南投縣長，反而是以無黨籍身分競選鹿谷鄉長，但不論如何，目前離登記仍有時間，縣黨部會盡力爭取轉圜空間。

南投第二選區立委選舉震撼彈，民進黨前水里鄉長陳癸佑在臉書宣布參選。（取自陳癸佑臉書）

南投第二選區立委選舉震撼彈，民進黨前水里鄉長陳癸佑在臉書宣布參選。（取自陳癸佑臉書）

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