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指侯柯郭沒有合作氛圍 黃暐瀚：不是抱團就會贏

黃暐瀚提及侯郭柯3人互動，質疑「這是要合作的樣子嗎」？黃暐瀚也強調選舉「不是抱團就能贏」。（資料照）

黃暐瀚提及侯郭柯3人互動，質疑「這是要合作的樣子嗎」？黃暐瀚也強調選舉「不是抱團就能贏」。（資料照）

2023/08/30 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲昨晚同場出席活動，兩人僅寒暄20秒，針對郭台銘日前拋出了「咖啡會」，國民黨總統參選人侯友宜昨日則說「沒接到消息」，3位在野參選人在郭宣布參選後，似乎沒什麼交集。資深媒體人黃暐瀚稍早在臉書發文質疑侯郭柯3人「這是要合作的樣子嗎」？並強調選舉「不是抱團就能贏」。

黃暐瀚表示，選舉要獲勝得靠「爭取認同、感動人心、降低仇恨」等因素，金錢從來不是最關鍵的因素，如果選舉是比錢多、比執政優勢，陳水扁2000年根本不可能贏過執政逾50年的國民黨，也不可能贏過資產豐厚的連戰。

黃暐瀚指出，非綠聯盟討論「抱團」整合已經講了幾個月，選民到底是越聽越期待？還是越聽越膩、越來越煩？現在穩定領先的賴清德都已經拋出「清德三箭」政策，要顧主權、拼經濟、打黑金，結果非綠聯盟這3組，「還在今天喝咖啡、明天喝奶茶，還有果汁可選」。

黃暐瀚質疑：「3人見不見，與民眾何干？」並提到侯友宜昨日親口證實「咖啡會」，郭柯兩人也僅是短短寒暄，黃反問：「這是要合作的樣子嗎？」

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