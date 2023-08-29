民進黨團再提侯友宜列席決算報告 藍批決算搞成政治問題

新北市議會臨時會今持續審議去年度決算報告，藍綠又為侯友宜是否赴議會專案報告起爭議。（記者黃子暘攝）

2023/08/29 21:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會臨時會今（29）日持續審議去年度決算報告，民進黨議員陳乃瑜等人再提要求新北市長侯友宜赴議會專案報告，以示對市民負責，國民黨議員反對，斥責綠營又把決算變成政治問題，雙方意見不一，民進黨退讓並提議大會表決自下一次定期會起，市長最少需列席聽取決算報告，但國民黨認為應讓66席議員充分獲知再行表決，雙方無共識，議題不了了之。

陳乃瑜在開議一開始發言，再提要求侯友宜列席說明決算，市議會國民黨團書記長廖先翔，以新北議會先前無往例為由反對，認為應照相關制度走，以免造成額外爭議。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員顏蔚慈認為，台中、高雄市都是市長帶隊聽取決算報告，以示對議會尊重，且決算報告也是審議明年度預算的重要依據，呼籲市府重視去年度決算。市議員黃淑君附議表示，去年度決算尚有許多不妥之處，市長應列席議會面對民意，並請副市長陳純敬說明市府態度。

副市長陳純敬說，市府會尊重議會結論，依法行政、依法辦理。議會議事組表示，依《地方制度法》第49條規定，市長「得」列席說明。

國民黨議員林國春諷刺，民進黨把決算搞成政治問題，副總統賴清德在台南市長任內有200多天不去議會，主張若中央給新北的統籌款到位，讓侯友宜天天來報告都可以。

藍綠雙方陷入僵持，經休息時間協商後，市議會民進黨團總召鄭宇恩、副召張維倩退讓一步，提議大會表決，讓市長自下一次定期會或明年起，列席議會聽取預算與決算，以示負責。

廖先翔表示，這項議題需要多數議員達成共識，今日並未全員到齊，議題可以先提出討論，但仍建議要讓66席議員都要充分了解以後再做決定。藍綠雙方未達成共識，議題最終不了了之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法