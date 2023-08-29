助弱勢減醫療負擔 立院國民黨團促修法設「癌症新藥多元支持基金」

國民黨團首席副書記長李德維（中）、立委林為洲（右）、國民黨醫療委員會主委蔡明忠（左）等，29日 舉行「因病而窮 因窮而死 這是什麼政府！」記者會。（記者劉信德攝）

2023/08/29 15:58

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開「因病而窮 因窮而死 這是什麼政府！」記者會，主張透過修法設立「癌症新藥多元支持基金」，幫助弱勢、罕見疾病和癌症重症病友，在健保無法給付之下，給予適當醫療補助，減輕醫療負擔，讓台灣不再出現「因病而窮，因窮而亡」的情形。

國民黨團指出，衛福部近日盤查住院必要性，醫院無法開立住院證明，影響商業保險給付，也就無法購買需自費的昂貴癌症新藥。面對救命新藥健保無法給付，而商保的一線生機再斷，讓弱勢、罕病和癌症重病者沒錢治療，最後因病而死，讓病友家屬痛心疾首。

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首席副書記長李德維表示，新藥價格昂貴，健保署核定時程平均耗時729天，造成病友和家屬必須自費相關藥品，加重民眾醫療負擔，最後可能無力支持龐大醫療費用，最後「因窮而亡」，國民黨團不希望這樣的情形在台灣發生。

國民黨團主張健保給付逐年增加，建議衛福部加速設立「癌症新藥多元支持基金」，並在下會期提出相關修法草案，逐步落實幫助弱勢民眾、罕見疾病和癌症重症者，減輕醫療負擔，提升台灣醫療品質和保證民眾健康權益。

藍委林為洲表示，由於健保藥費給付下降，未來沒有能力自費，使用健保的民眾用藥，品質越來越低。罕見疾病和癌症新型治療方式進不了健保，例如大腸癌一個完整療程需要300萬元，中低收入戶根本就花不起。

林為洲認為，政府必須成立「癌症防治基金」，以協助社會弱勢接受相關醫療項目。此外，癌症醫療也會衍生復建問題，包括心理與生理上的復健，將會是漫長而龐大的費用，「癌症防治基金」也能支付相關費用，讓患者能夠復歸社會。

林為洲指出，下個會期衛環委員會，將提出《癌症防治法》第13條修正草案，提出有門檻限制的協助機制，具體內容為「主管機關應辦理人民癌症預防、篩檢及補助全民健康保險未給付之癌症藥品、檢查、醫療器材，另針對經濟弱勢之癌症病人給予適當醫療費用補助。費用由政府預算撥充菸品健康福利捐之分配收入支應……」。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠說，一個有為的政府必須制定明確的政策，協助弱勢民眾面對疾病醫療，現在癌症已經可控制為可以治癒的慢性疾病，為何還會出現有人因病而貧？因為無力支付龐大醫療費用，現行《保險法》規定必須要住院才能給付，但現在新藥可能僅用口服或注射的副作用不高，醫師評估無須住院，民眾就無法申請商保給付，造成無力負擔醫療費用的結果。

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