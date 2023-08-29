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當郭董發言人被酸土條變金條 黃士修：很貴很貴

郭台銘昨正式宣布參選總統，發言人一職則是由黃士修（見圖）擔任，消息一出引發外界議論。（圖擷自臉書）

郭台銘昨正式宣布參選總統，發言人一職則是由黃士修（見圖）擔任，消息一出引發外界議論。（圖擷自臉書）

2023/08/29 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨宣布投入2024總統大選，並由重啟核四公投領銜人黃士修擔任主流民意大聯盟發言人，外傳黃士修加入郭陣營後月薪高達45萬元，讓黃被酸是「土條變金條」。對此黃也在臉書留言回應稱「要買我的自由，代價很貴很貴…」。

郭台銘昨正式宣布參選總統，發言人一職則是由黃士修擔任，消息一出引發外界議論，醫師杜承哲在臉書發文更透露「恭喜黃土條得到郭董45萬月薪」，並酸黃「要注意9月的薪水，會不會6個月之後才匯喔！那時已經選完囉！」

在黃士修的發文底下網友議論留言，黃士修也陸續留言回應稱，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」、「以為45萬就買得起我，你們也太廉價了吧。」、「以為45萬就買得起我，這些人是平常就被標即期品特價出清嗎？」。針對有網友質疑「不要說的那麼清高，如果發言人是義務職，你還會擔任嗎？郭台銘的錢真香啊大家都想要拿…」，黃士修也表示「我還真的是」。

此外，針對網友好奇未來方向，以及是否會害非綠陣營全軍覆沒，黃士修也提到「我方目標確實是在野整合最強一組，戰勝民進黨」、「會導向哪一種結果，需要所有在野陣營共同解答，而不是任一方的問題」。也有網友好奇「有了這個身分以後是不是就不能黑侯了？」，黃也回應「哈哈，現在起我都會對侯市長很有禮貌」。

郭台銘昨正式宣布參選總統，發言人一職則是由黃士修擔任，對於網友議論留言，黃士修也陸續留言回應稱，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」、「以為45萬就買得起我，你們也太廉價了吧。」（圖擷自臉書）

郭台銘昨正式宣布參選總統，發言人一職則是由黃士修擔任，對於網友議論留言，黃士修也陸續留言回應稱，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」、「以為45萬就買得起我，你們也太廉價了吧。」（圖擷自臉書）

針對網友好奇未來方向，以及是否會害非綠陣營全軍覆沒，黃士修也提到「我方目標確實是在野整合最強一組，戰勝民進黨」、「會導向哪一種結果，需要所有在野陣營共同解答」。（圖擷自臉書）

針對網友好奇未來方向，以及是否會害非綠陣營全軍覆沒，黃士修也提到「我方目標確實是在野整合最強一組，戰勝民進黨」、「會導向哪一種結果，需要所有在野陣營共同解答」。（圖擷自臉書）

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