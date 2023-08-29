為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

傳民眾黨鎖定 「馬尾妹」楊宜庭不選高雄立委了

楊宜庭（右）與父親楊政城（左）合影。 （取自楊政城前鎮小港新政治臉書粉專）

楊宜庭（右）與父親楊政城（左）合影。 （取自楊政城前鎮小港新政治臉書粉專）

2023/08/29 09:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕原傳出將代表民眾黨參選高雄前鎮小港區域立委的「馬尾妹」楊宜庭，透過IG限動指出，經過許多政治考量，沒有意外的話，將不會參與2024立委選舉。

楊宜婷同時澄清，並未同意其他任何黨部職位，往後也不會參與任何公開活動，並聲明自己既不是公眾人物，也不會再縱容任何抹黑或惡意中傷，呼籲花小錢買網軍搞她的人們，請去搞別人吧。

民眾黨高雄黨部日前宣稱在高雄區域立委提名，鎖定前鎮小港、鳳山、三民、左楠、大岡山、大旗美等6區，視為爭取立委席次重要陣地，第一波擬推出前鎮小港、鳳山、三民等3區參選人。

當時第八選區（前鎮、小港、旗津）傳出將派「美女刺客」、高雄商界名人「PK褲子大王」楊政城的女兒楊宜庭，人選已呈報黨中央核定。

楊政城當年以一句「再大的鳥都裝得下」廣告詞掀起風潮，全盛時期全台有38家門市，幾乎各縣市都看得到「褲子大王」店面，事業版圖橫跨成衣、旅館、藥妝、餐飲。

2018年，楊政城以無黨籍身分投入前鎮小港區市議員選舉，並獲柯文哲推薦，最後獲4千多票落敗，當時就讀英國曼徹斯特大學的22歲女兒楊宜庭特別回台助選，身高168公分、外型清新脫俗帶點「仙氣」，引發網友暴動，被暱稱馬尾妹，不少網友搶著喊楊政城「岳父好」。

楊宜庭聲明不選高雄前鎮小港立委了。（讀者提供）

楊宜庭聲明不選高雄前鎮小港立委了。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與朱立倫同台拜廟 蔣欣璋：要把中央欠新莊的拿回來
2023/08/28 20:13

與朱立倫同台拜廟 蔣欣璋：要把中央欠新莊的拿回來
郭台銘參選影響總統、立委選情？林靜儀：沒到登記最後一刻都很難說
2023/08/28 16:14

郭台銘參選影響總統、立委選情？林靜儀：沒到登記最後一刻都很難說

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
新竹校園工程一再流標 邱顯智︰學童安全不能等
2023/08/28 15:45

新竹校園工程一再流標 邱顯智︰學童安全不能等
郭台銘參戰2024 游錫堃：尊重每個人的參選權利
2023/08/28 12:20

郭台銘參戰2024 游錫堃：尊重每個人的參選權利

開學季！爸媽荷包不哭泣 兒童帳戶養大教育金
立委換議員？高雄藍白合？ 民眾黨選決會成員林富男：絕無此事
2023/08/28 11:41

立委換議員？高雄藍白合？ 民眾黨選決會成員林富男：絕無此事
批民眾黨「瞎挺」染黑、涉貪 吳崢：感謝認證民進黨反黑決心
2023/08/28 10:17

批民眾黨「瞎挺」染黑、涉貪 吳崢：感謝認證民進黨反黑決心
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播