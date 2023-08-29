傳民眾黨鎖定 「馬尾妹」楊宜庭不選高雄立委了

楊宜庭（右）與父親楊政城（左）合影。 （取自楊政城前鎮小港新政治臉書粉專）

2023/08/29 09:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕原傳出將代表民眾黨參選高雄前鎮小港區域立委的「馬尾妹」楊宜庭，透過IG限動指出，經過許多政治考量，沒有意外的話，將不會參與2024立委選舉。

楊宜婷同時澄清，並未同意其他任何黨部職位，往後也不會參與任何公開活動，並聲明自己既不是公眾人物，也不會再縱容任何抹黑或惡意中傷，呼籲花小錢買網軍搞她的人們，請去搞別人吧。

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民眾黨高雄黨部日前宣稱在高雄區域立委提名，鎖定前鎮小港、鳳山、三民、左楠、大岡山、大旗美等6區，視為爭取立委席次重要陣地，第一波擬推出前鎮小港、鳳山、三民等3區參選人。

當時第八選區（前鎮、小港、旗津）傳出將派「美女刺客」、高雄商界名人「PK褲子大王」楊政城的女兒楊宜庭，人選已呈報黨中央核定。

楊政城當年以一句「再大的鳥都裝得下」廣告詞掀起風潮，全盛時期全台有38家門市，幾乎各縣市都看得到「褲子大王」店面，事業版圖橫跨成衣、旅館、藥妝、餐飲。

2018年，楊政城以無黨籍身分投入前鎮小港區市議員選舉，並獲柯文哲推薦，最後獲4千多票落敗，當時就讀英國曼徹斯特大學的22歲女兒楊宜庭特別回台助選，身高168公分、外型清新脫俗帶點「仙氣」，引發網友暴動，被暱稱馬尾妹，不少網友搶著喊楊政城「岳父好」。

楊宜庭聲明不選高雄前鎮小港立委了。（讀者提供）

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