新北市議會三讀通過「囤房稅」 藍綠會後仍駁火

新北市議會臨時會今日排定三讀會，在藍綠與無黨團結聯盟達成共識的狀況下，「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案三讀通過，三方合照留念。（民進黨提供）

2023/08/28 20:11

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會臨時會今（28）日排定三讀會，「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案三讀通過，但市議會國民黨團、民進黨團戰火仍在會後延續；國民黨團書記長廖先翔斥民僅黨團上個會期圍繞政治議題，到議程最後幾個小時才「打假球」要求審囤房稅；民進黨團總召鄭宇恩主張，市長侯友宜讓新北淪為六都最後通過囤房稅的直轄市，民進黨議員長時間努力才守住居住正義。

國民黨團副書記長江怡臻說，市府去年3月就將修正房屋稅條例送進議會，因屆期不續審退回，今年則8次排入大會議程，民進黨從上半年定期會到如今臨時會不斷變更議程，不停要求侯友宜進議會報告、拖延審查，難道民進黨有什麼不能說的壓力？難道副總統賴清德號稱打房全是打假的？國民黨團全力支持修法，是對市民遲來的正義。

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廖先翔指出，囤房稅順利三讀，增加數億元房屋稅收，預計運用在租金補貼、社會住宅等相關居住正義政策上，提供市民更合理的房屋市場，市府近年也已透過調整地段率及房屋核定單價等手段提高房屋實際持有成本，對投資客已有顯著嚇阻效果，因此黨籍議員也提醒下次地段率及房屋核定單價的調整需考量普羅大眾的承受能力，別誤傷一般市民及首購族。

鄭宇恩表示，新北市嚴重落後其他五都未實施「囤房稅」，侯友宜市長加上副市長任期，在新北執政12年，卻讓新北市淪為六都最後通過囤房稅的直轄市，宣布參選後，新北市的「居住正義」更曾引發批評，今天終於通過修正草案，代表民進黨議員堅守住居住正義，也是對於社會公平正義的追求的具體體現。

鄭宇恩指出，行政院已經拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，房屋稅將改採全國歸戶，但尚未進行實質討論與審議，民進黨團堅持新北市有先行通過自治條例的必要，盼市府除了囤房稅外，在居住正義還能有更多的作為，如租金補貼、社宅興建等。

鄭宇恩說，無論困難與阻力，民進黨團始終將居住正義作為前進的動力，為台灣的發展追求更美好的明天。

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