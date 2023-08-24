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新北核安監督委員會民間代表辭職 鄭宇恩：恐淪「核能後援會」

國民黨總統參選人侯友宜公布其能源政策，主張核一、核二、核三廠安全延役，核四廠在安全無虞的情況下重啟，讓委員會二位民間團體代表不滿辭去委員職務。（記者塗建榮攝，本報合成）

國民黨總統參選人侯友宜公布其能源政策，主張核一、核二、核三廠安全延役，核四廠在安全無虞的情況下重啟，讓委員會二位民間團體代表不滿辭去委員職務。（記者塗建榮攝，本報合成）

2023/08/24 23:28

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜提出能源政見，主張核一至核三延役、重啟核四，媽媽氣候行動聯盟常務理事長徐光蓉、綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣8月11日舉行記者會，表示不願為即將名存實亡的新北市核安監督委員會背書，辭去委員職務。市議員鄭宇恩昨日在市議會質詢消防局長李清安是否遞補，否則委員會形同侯友宜「核能後援會」。李清安答詢，本月23日已聯繫民間團體了解有無相關專家，明後天將會盡快彙整推薦名單，積極尋求遞補。

鄭宇恩指出，表示委員會中，唯二的民間團體代表因侯友宜的政見辭去委員職務，若不再遞補，則委員會恐將無法如實反映民意，那委員會未來究竟「是監督委員會，還是核能推動委員會，還是侯的核能後援會」？委員會是否有討論核電廠延役或除役？

李清安說，委員會設立宗旨在於反映民意，邀集專家學者、民間團體藉此提出正反意見或安全議題，基本上沒有討論延役或除役；他表示，崔愫欣22日才遞交辭職公文，消防局今日已經聯繫民間團體詢問是否有核能專家學者推薦，明後天將會盡快彙整推薦名單，定會積極尋求民間團體代表遞補。

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