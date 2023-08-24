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政院拍板公教退撫基金撥補100億元 朱澤民：已超過法定撥補數

主計總處主計長朱澤民說，退撫基金新制在今年、明年產生的現金缺口大概是20億元，明年編列100億元，已超過法定的撥補數。 （行政院提供）

主計總處主計長朱澤民說，退撫基金新制在今年、明年產生的現金缺口大概是20億元，明年編列100億元，已超過法定的撥補數。 （行政院提供）

2023/08/24 19:43

相關新聞連結：
公教退撫撥補入法首年就跳票 全教總：不排除發起抗議

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天（24日）通過中央政府總預算案，其中公教人員退撫基金撥補編列100億元，主計總處主計長朱澤民在行政院會後記者會解釋，退撫基金新制在今年、明年產生的現金缺口，都是20億元左右，明年編列100億元，已超過法定的撥補數。

朱澤民說，退撫基金近年都還是「收大於支」，111年度決算結餘有156億元，今年到6月底為止也結餘378億元，且軍公教年改節省的經費，政府已全部撥到退撫基金，目前共累積2200億元，也是全部撥入退撫基金當中，政府責任並未萎縮。

朱澤民強調，社會保險是被保險人跟政府都要共同分擔，並不是說虧損了，通通都由政府負擔，而是須調整費率和給付政策，進而改變收支結構。

全國教師工會總聯合會今天發聲明說，相較於勞保撥補金額創新高達1300億元，公教人員退撫基金撥補據悉僅編列100億元，總預算未依精算核編撥補金額，撥補入法之首年即跳票，全教總譴責行政院厚此薄彼，揚言不排除發起抗議。

行政院長陳建仁（左2）、行政院副院長鄭文燦（左1）及主計長朱澤民（右1）出席「113年度中央政府總預算案記者會」，說明預算編列內容。（記者羅沛德攝）

行政院長陳建仁（左2）、行政院副院長鄭文燦（左1）及主計長朱澤民（右1）出席「113年度中央政府總預算案記者會」，說明預算編列內容。（記者羅沛德攝）

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