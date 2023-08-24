日本排放核處理水 漁業署：3環節把關水產品食安

漁業署署長張致盛（中）表示，為確保我國人水產品食安，用3環節把關檢測，上市的水產品安全無虞，請國人安心消費。（記者楊媛婷攝）

2023/08/24 12:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本宣布於今（24日）當地時間下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島核處理水，農業部漁業署署長張致盛今表示，日本去年宣布要排放福島核處理水時，就已透過外交部發文給日本表達非常不同意，而為了要讓國人對水產品吃得安心與放心，已建立監測數據外，也會擴大抽檢件數到3千件。

日本今日中午起開始排放福島核電廠的核處理水，含氚的核處理水排放入海前，日本會先將核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40；日本一般核電廠產生的含氚核水排放入海，標準值為每公升不超過6萬貝克，日本作法也獲得國際原子能總署（IAEA）認可，指出符合國際安全規範與標準。

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對於日本政府排放核處理水，張致盛今出席漁業署活動，會後接受媒體聯訪被問及此事時表示，除日本去年宣布排放時已發文向日本政府抗議外，為讓國人吃得安全與安心，自2011年福島核災事故後，我國就對水產品持續抽檢採樣，並透過3個環節把關，包含農業部試驗單位的公務船到漁區直接採樣，到港後由漁業署採樣抽驗，以及上市後由衛福部食藥署抽驗，以公務船到漁區及漁業署迄今抽驗的4500多件水產品而言，全數都檢驗合格，今年也新增「氚」檢驗項目，迄今已採檢133件，也全數合格，上半年已檢測超過1600件，今年抽驗件數會超過原先設定的3千件，相關數據都會成為科學基準。

張致盛進一步指出，隨日本開始排放核處理水，有建議原能會檢測過程可再加快，另也研擬遠洋漁船若已取得魚體時，可不用等靠港就能先行送回檢驗，他也指出，目前跨部會平台針對日本排放核處理水提出的資料顯示，因黑潮到台灣事往北後再往東，評估核處理水對台灣的影響極小，但政府仍會加強監測，包含位於北太平洋的秋刀魚漁場就增加抽驗件數，從往年的不到50件，增加到80件，另對於未來是否會變成逐批或逐船檢驗，張致勝表示，必須要看整體檢測量能以及風險評估，但國內尚無法有逐批檢驗的量能，而就科學數據顯示的風險而言，目前漁區並無風險。

張致盛坦言，日本排放核處理水後續對漁業是否造成衝擊難以事先評估，政府一定會做好把關外，也指出日本也有在核處理水排放出口抽驗監測，相關的數據也一定會受到各國的嚴格監督與檢視，而日本目前提出的數據經國際原子能組織審視都是合格。

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