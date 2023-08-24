為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

日本排放核處理水 漁業署：3環節把關水產品食安

漁業署署長張致盛（中）表示，為確保我國人水產品食安，用3環節把關檢測，上市的水產品安全無虞，請國人安心消費。（記者楊媛婷攝）

漁業署署長張致盛（中）表示，為確保我國人水產品食安，用3環節把關檢測，上市的水產品安全無虞，請國人安心消費。（記者楊媛婷攝）

2023/08/24 12:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本宣布於今（24日）當地時間下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島核處理水，農業部漁業署署長張致盛今表示，日本去年宣布要排放福島核處理水時，就已透過外交部發文給日本表達非常不同意，而為了要讓國人對水產品吃得安心與放心，已建立監測數據外，也會擴大抽檢件數到3千件。

日本今日中午起開始排放福島核電廠的核處理水，含氚的核處理水排放入海前，日本會先將核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40；日本一般核電廠產生的含氚核水排放入海，標準值為每公升不超過6萬貝克，日本作法也獲得國際原子能總署（IAEA）認可，指出符合國際安全規範與標準。

對於日本政府排放核處理水，張致盛今出席漁業署活動，會後接受媒體聯訪被問及此事時表示，除日本去年宣布排放時已發文向日本政府抗議外，為讓國人吃得安全與安心，自2011年福島核災事故後，我國就對水產品持續抽檢採樣，並透過3個環節把關，包含農業部試驗單位的公務船到漁區直接採樣，到港後由漁業署採樣抽驗，以及上市後由衛福部食藥署抽驗，以公務船到漁區及漁業署迄今抽驗的4500多件水產品而言，全數都檢驗合格，今年也新增「氚」檢驗項目，迄今已採檢133件，也全數合格，上半年已檢測超過1600件，今年抽驗件數會超過原先設定的3千件，相關數據都會成為科學基準。

張致盛進一步指出，隨日本開始排放核處理水，有建議原能會檢測過程可再加快，另也研擬遠洋漁船若已取得魚體時，可不用等靠港就能先行送回檢驗，他也指出，目前跨部會平台針對日本排放核處理水提出的資料顯示，因黑潮到台灣事往北後再往東，評估核處理水對台灣的影響極小，但政府仍會加強監測，包含位於北太平洋的秋刀魚漁場就增加抽驗件數，從往年的不到50件，增加到80件，另對於未來是否會變成逐批或逐船檢驗，張致勝表示，必須要看整體檢測量能以及風險評估，但國內尚無法有逐批檢驗的量能，而就科學數據顯示的風險而言，目前漁區並無風險。

張致盛坦言，日本排放核處理水後續對漁業是否造成衝擊難以事先評估，政府一定會做好把關外，也指出日本也有在核處理水排放出口抽驗監測，相關的數據也一定會受到各國的嚴格監督與檢視，而日本目前提出的數據經國際原子能組織審視都是合格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
福島核廢水今起排放 柯文哲籲日公開數據
2023/08/24 12:40

福島核廢水今起排放 柯文哲籲日公開數據
日本今起排放福島核處理水 漁民團體：擔憂衝擊生計
2023/08/24 12:35

日本今起排放福島核處理水 漁民團體：擔憂衝擊生計

一機在手事事順手？小心pay出資安問題
東京電力公司：台灣時間今日中午12點核處理水排海
2023/08/24 10:25

東京電力公司：台灣時間今日中午12點核處理水排海
日本擬8/24排放福島含氚廢水 環團失望要求台灣加強監測
2023/08/22 22:21

日本擬8/24排放福島含氚廢水 環團失望要求台灣加強監測

中保無限+ 全新推出家庭守護服務
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播