王鴻薇再控台肥賣地弊案 爆高層逃之夭夭

國民黨立委王鴻薇今日上午召開「台肥26億D7土地案前董座連請辭！王鴻薇曝警訊要檢調注意！」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/08/24 12:48

首次上稿10:34

更新時間12:48（新增農業部回應）

〔記者施曉光、楊媛婷／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今日上午召開「台肥26億D7土地案前董座連請辭！王鴻薇曝警訊要檢調注意！」記者會，質疑台肥前董座黃耀興在台肥爆發賣地弊案後，在1個半月內逃之夭夭，就連兼任的總經理職務也已請辭，過去配合黃耀興負責對外發言的原台肥發言人彭盛隆也已調職，其中必有貓膩，而且根據她所接獲的檢舉，台肥不只是有內線交易，更涉嫌圖利盛景開發公司，呼籲檢調要加快偵查動作，以免相關重要人士逃之夭夭。

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王鴻薇並指出，6月28日台肥公司推派一位獨董蘇昱彰，沒想到當天這位獨董就請辭，她猜測背後原因應該就是有未爆彈即將爆發，之後黃耀興再請辭總經理，拍拍屁股走人，以至台肥總經理職務懸缺至今，處於無政府狀態，但台肥的弊案尚未水落石出，目前她所得到的訊息與爆料情節，就是其中有重大弊案的未爆彈，難道蔡政府要等到大選過後才要處理？

王鴻薇表示，她在5、6月間揭發金額高達26億元的台肥土地標案弊端，其中包括故意延遲開標、得標時間，還涉及綁標，而且明明標案規定投標廠商資本額必須達30億元以上，同時不能聯合投標，但得標廠商達麗公司事後將所有權30%移轉給另一家公司盛景開發公司，違反當初投標條件，明顯有弊端。

她並質疑，面對如此重大的弊案，持有台肥股權24%的主管機關農業部卻默不吭聲，假裝沒有這件事情，在檢調已經介入調查後，台肥內部高層人事大地震，要求讓農業部不能再繼續裝聾作啞。對此，農業部表示台肥為上市公司，回歸公司本身治理。

王鴻薇指出，本案是台肥公司近年來的重大標案，賺進20多億元，對台肥股東不應該是重大貢獻嗎？但在弊案被揭發後，原本台肥董事長兼總經理黃耀興在1個半月內逃之夭夭，就連總經理職務也已請辭。

王鴻薇說，該標案在4月19日就已決標，但根據台肥內部人士的爆料，卻拖到5月5日才對外發布重大訊息，因此被質疑其中有內線交易，5月25日她召開記者會質疑後，黃耀興即請辭董事長，而後她又接獲檢舉，原來弊端不只有內線交易，還涉嫌圖利盛景開發公司，因為在5月5日公告後的4天之內，得標的達麗公司竟把30%的所有權移轉給資本額只有20萬元的盛景開發公司，當初標案規定投標公司資本額必須30億，得標後卻可以移轉給一家資本額只有20萬元的公司，其中問題實在太嚴重。

王鴻薇呼籲檢調應該加快偵查動作，她擔心重要相關人士已逃之夭夭，並要求農業部正視台肥目前內部烏煙瘴氣、人事空洞問題，究竟黃耀興與得標廠商達麗公司有什麼私下協議或動作，目前還有知情人士仍在台肥內部，檢調應該趕快調查，否則一旦人事證據消失，她絕對不能接受。

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