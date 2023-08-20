李四川稱災害多與溫室效應有關 林延鳳：「天坑」是人禍非天災

民進黨台北市議員林延鳳。（林延鳳辦公室提供）

2023/08/20 13:12

〔記者魏瑾筠／台北報導〕全球近日大小災害不斷，包括國外的大火、水災，國內也有豪大雨、積淹水、及台北市接連有多起道路坑洞塌陷事件，台北市副市長李四川今（20）日在臉書發文將致災原因歸咎為「與極端氣候溫室效應有關」；台北市議員林延鳳對此反批，「天坑」是人禍不是天災，盼李四川勿轉移焦點。李受訪對此強調絕非甩鍋，而是針對氣候變遷，認為應更努力重視基礎建設。

台北市近幾個月來，陸續發生路面塌陷產生坑洞，李四川今有感而發在臉書發文指出，從國外的夏威夷茂宜島大火、中國及歐洲的水災，再到國內南投的豪大雨、高雄的積淹水及台北市道路產生坑洞塌陷等等，都與極端氣候溫室效應有關。他強調，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大的功能，才能達到減災。

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李四川還提到，災害發生後，政治人物為選舉難免有些口水，但口水無法治水，也無法應付極端氣候帶來的災害。他說，百姓不聽口水，每一位在位或以前在位者要捫心自問，對於這些百姓看不到的基礎建設，用了多少心？從現在開始可不可以重視一點？這才是百姓的心聲。

林延鳳對此直指，北市4道路塌陷分別是因「建案連續壁施工滲水掏空」的崇德街天坑、因「污水管破裂掏空」的南京西路天坑、因「雨水連接管脫管掏空」的南港昆陽街口天坑與因「側溝破裂漏水掏空」的民生東路天坑，明明就是疏於督管工程品質的「人禍」，不應歸咎於天災。

林延鳳認為，市府平日是否巡查、檢修量能不足，或者工程品質不彰，才是值得探究的主因，抨擊北市府本應承擔過錯，找出一勞永逸的方法，李用這種說詞根本恐是甩鍋、卸責，有失專業，並質疑懷疑水利處官員剛被起訴求處重刑，李此文恐怕是要轉移更大焦點。

林延鳳強調，李四川是因為工程專業才被台北市長蔣萬安找進市府，藍綠議員對其專業性也普遍沒有意見，本應拿出專業卻帶頭用言論甩鍋帶風向，恐讓市府單位上行下效，創造不良風氣，讓她感慨「李四川難道每次進了公部門後，就學到政治凌駕專業之上了嗎？」

李四川受訪強調，氣候變遷造成豪大雨，並沖刷排水管涵，也導致有些本就有破裂的老舊排水管，因大水損裂的更嚴重，其中民生東路的管線即是已20年以上的管線，他強調，臉書的發文不是要甩鍋，而是要提醒，針對氣候變遷應更努力重視基礎建設。李四川提到，上次南京西路路面塌陷後，即要求衛工處全面針對老舊管涵進行總體檢，倘若需要維修或更換，立即進行處理。

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